ميرهان حسين تكشف تطورات حالتها الصحية بـ«صورة ورسالة مؤثرة»

كشفت الفنانة ميرهان حسين، اليوم، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت ميرهان، صورة لها من داخل العزل المنزلي، وعلقت عليها: «شكرا من قلبي للناس اللي بيسألوا عليا كل يوم، مفيش أحلى من إحساس الحب اللي غمرتوني به بجد شكرا أصحابي وأهلي وزمايلي وحبايبي وأنا الحمد لله بتحسن».

وكشفت ميرهان منذ أيام عبر «ستوري» إنستجرام، عن معاناتها مع فيروس كورونا، ونشرت صورة وهي تضع كمدات تلج على رأسها، معلقة عليها: «يا ربي تلج في عز التلج يا رب اشفيني».

ميرهان حسين تشارك في مسرحية عائلة كازانوفا

وأعربت ميرهان حسين عن سعادتها بتعاقدها للمشاركة بمسرحية «عائلة كازانوفا»، المقرر عرضها في موسم الرياض، وأجرت بروفاتها على أحد المسارح بالقاهرة قبل السفر إلى السعودية لعرضها هناك.

وقالت ميرهان، في بيان لها، إن مسرحية «عائلة كازانوفا» تضم نخبة من نجوم السينما والمسرح في مصر والوطن العربي على رأسهم حسن الرداد، وعمرو يوسف، ونسرين طافش، وحمدي الميرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة، سليمان عيد، ومن تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

شمسية وأربع كراسي

وتعد هذه المسرحية ثاني تجارب ميرهان حسين المسرحية بعد مشاركتها بمسرحية «شمسية وأربع كراسي»، التي تم عرضها على مسرح الساحل في الصيف، وعرضت بعد ذلك في موسم الرياض.

وعرض لميرهان مؤخرا، مسلسل «أنا وهي»، بمشاركة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأشرف عبد الباقي، ومحمود البزاوي، وسلوى محمد علي، وندى عادل، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز.