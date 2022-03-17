مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17-3-2022 في محافظات مصر

يعيش المسلمون خلال الفترة الحالية أجواء دينية فريدة، تزامنا مع حلول منتصف شعبان، واقتراب حلول شهر رمضان، ما يجعل المواطنين يبحثون عن مواقيت الصلاة بجميع محافظات مصر، ومواعيد الصلاة في بعض البلدان العربية، حرصا منهم على آداء فريضة الصلاة بمواعيدها.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

واهتماما من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر ومواعيد الصلاة أيضا في بعض البلدان العربية، اليوم الخميس، الموافق 17 مارس 2022، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر الساعة 04:36

أذان الظهر الساعة 12:04

أذان العصر الساعة 03:29

أذان المغرب الساعة: 06:04

أذان العشاء الساعة 07:22.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر الساعة 04:40

أذان الظهر الساعة 12:09

أذان العصر الساعة 03:35

أذان المغرب الساعة 06:10

أذان العشاء الساعة 07:28.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر الساعة 04:36

أذان الظهر الساعة 12:04

أذان العصر الساعة 03:30

أذان المغرب الساعة 06:05

أذان العشاء الساعة 07:23

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر الساعة 04:39

أذان الظهر الساعة 12:04

أذان العصر عند الساعة 03:29

أذان المغرب الساعة 06:05

أذان العشاء الساعة 07:20

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر الساعة 04:37

أذان الظهر عند الساعة 12:02

أذان العصر الساعة 03:27

أذان المغرب الساعة 06:03

أذان العشاء الساعة 07:18

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر عند الساعة 04:34

أذان الظهر الساعة 11:57

أذان العصر عند الساعة 03:22

أذان المغرب الساعة 05:58

أذان العشاء الساعة 07:11

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفيما يلي مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية، بحسب موقع هيئة المساحة.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر الساعة 05:11

أذان الظهر الساعة 12:30

أذان العصر الساعة 03:55

أذان المغرب الساعة 06:31

أذان العشاء الساعة 08:01

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر الساعة 05:12

أذان الظهر الساعة 12:31

أذان العصر الساعة 03:56

أذان المغرب الساعة 06:32

أذان العشاء الساعة 08:02