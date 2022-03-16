مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16-3-2022 في محافظات مصر

على مدار الساعات القليلة الماضية بدأ المواطنون يبحثون عبر الإنترنت عن صلاة التراويح لمعرفة هل إذا كانت متاحة في رمضان 2022 أم أنها غير متاحة، كما أنهم يحرصون على متابعة مواقيت الصلاة أيضا استعدادا لشهر رمضان الكريم، ذلك الشهر الذي يتميز بالإكثار من العبادات المختلفة مثل الصلاة والصيام وقراءة القرآن الكريم.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وسعيا من بوابة «الوطن» لتوفير ما يبحث عنه المواطنون من خدمات يومية، نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر ومواعيد الصلاة أيضا في بعض البلدان العربية اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر الساعة 04:37

أذان الظهر الساعة 12:04

أذان العصر الساعة 03:29

أذان المغرب الساعة: 06:04

أذان العشاء الساعة 07:21.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر الساعة 04:42

أذان الظهر الساعة 12:09

أذان العصر الساعة 03:34

أذان المغرب الساعة 06:09

أذان العشاء الساعة 07:27.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر الساعة 04:38

أذان الظهر الساعة 12:05

أذان العصر الساعة 03:30

أذان المغرب الساعة 06:05

أذان العشاء الساعة 07:23

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر الساعة 04:40

أذان الظهر الساعة 12:04

أذان العصر عند الساعة 03:29

أذان المغرب الساعة 06:04

أذان العشاء الساعة 07:19

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر الساعة 04:38

أذان الظهر عند الساعة 12:02

أذان العصر الساعة 03:27

أذان المغرب الساعة 06:02

أذان العشاء الساعة 07:17

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر عند الساعة 04:35

أذان الظهر الساعة 11:57

أذان العصر عند الساعة 03:22

أذان المغرب الساعة 05:58

أذان العشاء الساعة 07:11

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفيما يلي مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية وفق لموقع هيئة المساحة:

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر الساعة 05:13

أذان الظهر الساعة 12:31

أذان العصر الساعة 03:56

أذان المغرب الساعة 06:32

أذان العشاء الساعة 08:02

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر الساعة 05:12

أذان الظهر الساعة 12:30

أذان العصر الساعة 03:55

أذان المغرب الساعة 06:31

أذان العشاء الساعة 08:01