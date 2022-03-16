طرح برومو مسلسل «ملف سري» لـ هاني سلامة وماجد المصري.. إثارة وتشويق

كشفت منصة «watch it»، عن البرومو الدعائي الأول لمسلسل «ملف سري»، للفنان هاني سلامة، والمُقرر طرحه ضمن الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2022.

وتسيطر الإثارة والتشويق على برومو مسلسل «ملف سري»، حيث ظهر هاني سلام، وهو يواجه عقباتٍ عديدة تصل إلى حد التهديدات، بشأن تصديه لأحد الملفات المهمة الخاصة بأحد رجال الأعمال، إذ يطالبه عددٌ كبير من الشخصيات بضرورة الابتعاد عن تلك القضية حفاظًا على حياته وسلامة عائلته، حيث يُجسد دور قاضٍ في العمل.

أحداث مسلسل ملف سري

يحكي مسلسل «ملف سري» الأحداث التي وقعت بعد عام 2013 والفساد الذي سيطر على البلاد خاصة من بعض رجال الأعمال، وتتمثل قضايا الفساد في عائلة «المالكي»، التي تقع في يد المستشار يحيى عز الدين الذي يجسده الفنان هاني سلامة، فيبدأ في محاربتهم حتى يهددوه بقتل أهله، وفي طريقه لكشف الفساد يتعرف على ابنة هارون المالكي التي تساعده في هذه الحرب.

أبطال مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة

مسلسل «ملف سري» من بطولة هاني سلامة، أحمد بدير، أنوشكا، هنا شيحة، محسن محيي الدين، ماجد المصري، مادلين طبر، عائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم، والعمل تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسين البلاسي، وإنتاج ريمون مقار.

القنوات الناقلة لمسلسل ملف سري

ومن المُقرر أنّ يعرض مسلسل «ملف سري» على 5 قنوات مختلفة وهي: DMC، CBC، الحياة، المحور، وMBC دراما، فضلًا عن عرض العمل عبر منصتي «شاهد» الإلكترونية، و«Watch It».