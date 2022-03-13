علاء مرسي عن دوره في «حبر سري»: «كوميدي ولكن مينفعش نتعاطف معاه»

قال الفنان علاء مرسي إن العمل الذي سيظهر فيه خلال شهر رمضان المقبل «حبر سري» يضم عددا كبيرا من كبار الممثلين، وفيه سيظهر بشخصية مختلفة لم يظهر بها من قبل، «شخصيتي في المسلسل لشخصية عم فتحي، وهو كوميدي ولكن ما ينفعش نتعاطف معاها».

مرسي: سأظهر في شخصية فرد يسكن في حي شعبي

وأضاف «مرسي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن شخصيته في العمل الدرامي المقبل سيجسد فيها شخصية فرد يسكن في حي شعبي، وتعمل في مجال خارج عن القانون، وخفيفة الظل، «على مدار شغلي لمست على شخصيات زي كده، ولكن الشخصية دي دسمة».

مرسي: شخصيتي أقرب للفنان توفيق الدقن

وأوضح أن شخصيته أقرب إلى الفنان الراحل توفيق الدقن ولكن لا تصل إلى مرحلة إبداعه لكنها ستلمس تجاه ما صنعه هذا الفنان، لافتا إلى أن المخرج الخاص بالعمل يمتلك أدوات عامة وخاصة ولديه صورة وكادر وزوايا جيدة للعمل المقبل، «الموضوع مثير وفيه أكشن وحالة مختلفة من الشخصيات وفيه منافسة في التمثيل، وهو عنده علم كويس بأداء الممثل وإزاي يوجهه ودقيق جدا في توجيهه للممثل، وهستفيد بالتعاون مع هذا المخرج وأتشرف بيه».

وكان المنتج ريمون مقار قد قال من قبل إن مسلسل «ملف سري»، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المبارك 2022، يناقش مجموعة من القضايا المهمة، عن حقبة زمنية فاصلة في تاريخ مصر الحديث، حيث تدور أحداث المسلسل عام 2013، وحينها كانت الدولة المصرية تعاني من الانفلات الأمني، لافتا إلى أن الهدف من العمل الفني هو التأكيد أن ما نعيشه ونحياه حاليا من حالة استقرار وأمن وأمان هو أفضل بكثير عما كنا نعيشه سابقا.