هاني سلامة يتصدر البوستر الرسمي لمسلسل «ملف سري» (صورة)

طرح المنتج ريمون مقار، البوستر الرسمي لمسلسل «ملف سري»، المُقرر طرحه في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المُقبل، عبر قنوات الحياة، وسي بي سي، ودي إم سي، وذلك بجانب منصة واتش إت.

وتصدر الفنان هاني سلامة، بطل العمل، البوستر الرسمي لمسلسل ملف سري، إذ علق ريمون مقار، على البوستر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «مسلسل ملف سري في رمضان إن شاء الله.. دعواتكم إن ربنا يوفقنا نعمل عمل ناجح ويعجبكم.. يارب خير».

أحداث مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة

تدور أحداث مسلسل ملف سري، حول عالم انتشار الفساد وعمليات السرقة في محيط بعض رجال الأعمال الكبار، وتتزعمها عائلة المالكي، التي تعد أحد الكيانات الاقتصادية الكبرى ولديها أسطول كبير من الشركات والمصانع، ويسعى عدد من رجال الأعمال الشرفاء الإيقاع بهم.

هاني سلامة يواجه عددًا من الأزمات داخل مسلسل ملف سري

ويُجسد الفنان هاني سلامة، داخل أحداث المسلسل شخصية المستشار يحيى عزالدين، أحد القضاة الشرفاء، الذي يرفض جميع أشكال الابتزاز أو محاولات الإيقاع به، ويواجه عددًا من الأزمات والمصاعب، أبرزها مقتل خطيبته في ظروف غامضة، ليبدأ الصراع وخلال رحلة كشف الحقائق، يلتقي بالفتاة «مريم» من عائلة المالكي الوجه الملائكي الرافض لفساد أبيها.

ماجد المصري يُشارك في بطولة مسلسل ملف سري

مسلسل ملف سري، من بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، محمد محمود عبدالعزيز، كارولين عزمي، محسن محيي الدين، صبا الرافعي، تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، إنتاج فنون مصر.