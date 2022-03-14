دينا: دوري في «ملف سري» يختلف عن «نقل عام»

قالت الفنانة والراقصة دينا، إن دورها في مسلسل «ملف سري»، عبارة عن سيدة أرستقراطية متزوجة من الفنان ماجد المصري وتبحث عن النقود دائما ولكن حياتها تنقلب رأسا على عقب في الحلقة الثالثة، وتصبح باحثة عن المادة بشكل أكثر ولديها خصومة مع الفنان هاني سلامة الذي يظهر بدور مستشار.

أحداث المسلسل سريعة

وأضافت «دينا»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع مساء اليوم الإثنين على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن أحداث المسلسل سريعة ويضم فريقا كبيرا من الممثلين ويضم عدة حكايات مبينة أن كل شخص في المسلسل لديه حكايات تجعل المشاهد يركز معه ويتابعه باستمرار.

أحداث مسلسل ملف سري

وأوضحت الفنانة الاستعراضية، أن المسلسل يعرض أحوال الأشخاص في عام 2013 ولا يركز على الحكومات والأحداث السياسية ولكن الأشخاص وكيف تصرفوا خلال هذا العام، مؤكدا أن المسلسل يعرض فكرة أن القضاء سلطة عليا وتنتصر دائما.

ملف سري ونقل عام

وأكدت الفنانة الاستعراضية، أن مسلسل نقل عام كان دورها فيه فتاة شعبية في شبرا وهذا يختلف عن الشخصية التي تظهر في مسلسل ملف سري، مبينة أن الشخصية في ملف سري مادية، ولكن في نقل عام فتاة شعبية لا تبحث عن المال ولكن تحاول أن تعيش.