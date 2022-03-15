دراما رمضان 2022.. قنوات عرض مسلسل «ملف سري» للفنان هاني سلامة

أيام قليلة تفصلنا على بداية ماراثون دراما رمضان القادم 2022 الذي ينتظره قطاع كبير من الجمهور، ومن الأعمال الدرامية التي تشارك في السباق الرمضاني القادم مسلسل «ملف سري» للفنان هاني سلامة، والذي حاز على اهتمام الجمهور خلال الفترة الماضية، بعد أن قام صناع العمل بطرح البوسترات الخاصة بالأبطال.

وفي السطور التالية الوطن يستعرض لكم قنوات ومنصات عرض مسلسل «ملف سري»:

القنوات الناقلة لمسلسل «ملف سري»

يعرض مسلسل «مف سري» على5 قنوات مختلفة وهي: DMC، CBC، الحياة، المحور، وMBC دراما، فضلًا عن عرض العمل عبر منصتي شاهد الإلكترونية، وWatch It.

أبطال مسلسل «ملف سري»

يقوم ببطولة ملف سري مجموعة من النجوم على رأسهم الفنان هاني سلامة الذي يجسد دور قاضي ضمن أحداث العمل، بالإضافة إلى الفنان أحمد بدير، أنوشكا، هنا شيحة، محسن محيي الدين، ماجد المصري، مادلين طبر، عائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم، والعمل تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسين البلاسي، وإنتاج ريمون مقار.

أحداث مسلسل «ملف سري»

يحكي مسلسل «ملف سري» الأحداث التي وقعت بعد عام 2013 والفساد الذي سيطر على البلاد خاصة من بعض رجال الأعمال، وتتمثل قضايا الفساد في عائلة «المالكي»، التي تقع في يد المستشار يحيى عز الدين الذي يجسده الفنان هاني سلامة، فيبدأ في محاربتهم حتى يهددوه بقتل أهله، وفي طريقه لكشف الفساد يتعرف على ابنة هارون المالكي التي تساعده في هذه الحرب.

محمود حجاج يكشف تفاصيل مسلسل «ملف سري»

وكان السيناريست محمود حجاج كشف خلال مداخلة هاتفية سابقة في برنامج مساء DMC، أن العمل يركز بشكل أساسي على وقائه الانفلات الأمني الذي تسببت به جماعة الإخوان المسلمين بعد عام 2013، مشيرًا أن أغلب مؤسسات الدولة في ذلك الوقت كانت تعاني من الفساد وعدم الاستقرار، وأن المسلسل سيناقش بشكل أكبر مافعله رجال الأعمال للاستفادة من تلك الحالة.