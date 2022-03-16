15 معلومة عن صواريخ «إس 300» المضادة للطائرات.. تستخدمها أوكرانيا ضد روسيا

وافقت جمهورية سلوفاكيا، مبدئيا على منح منظومة «إس 300» للدفاع الجوي لأوكرانيا مع استبدالها بمنظومة باتريوت الأمريكية، وذلك للمساهمة في صد الهجوم الروسي ضد أوكرانيا، وذلك بحسب تقرير صادر عن شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

معلومات عن صواريخ «إس 300» المضادة للطائرات

ونستعرض في السطور التالية، أهم المعلومات عن منظومة صواريخ «إس 300» المضادة للطائرات، بحسب موقع ميسايل ثريت العسكري الأمريكي:

- هي أنظمة صواريخ أرض - جو روسية الصنع قادرة على الاشتباك مع الطائرات والطائرات دون طيار، وبعضها يستطيع مواجهة الصواريخ الباليستية.

- تم تصميمها من قبل الاتحاد السوفيتي خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

- صُممت المنظومة لتحل محل أنظمة الدفاع الصاروخية السوفييتية القديمة S-25 Berkut وS-75 Dvina.

- بدأ تطوير المنظومة في عام 1967 تحت إشراف مكتب تصميم ألماز سنترال الروسي.

- دخلت الخدمة في عام 1978.

- منذ عام 1978، شهد نظام إس 300 الخدمة مع ما يقرب من عشرين دولة، ولم يستخدم بعد في القتال الفعلي.

- في عام 1994، حصلت الولايات المتحدة على مكونات النظام من بيلاروسيا، وفي عام 1995، اشترت عددًا من الصواريخ وقاذفات وعنصر قيادة وتحكم للنظام لأغراض الاختبار.

وقف إنتاج صواريخ «إس 300» المضادة للطائرات

- اعتبارًا من عام 2016، تم وقف إنتاج المنظومة، ومع ذلك يستمر تلقي أوامر التصدير الخاصة، ويتم تنفيذها باستخدام نماذج مجددة.

- حظى النظام بقدر كبير من الاهتمام الدولي بسبب انتشاره في شبه جزيرة القرم وسوريا وتصديره إلى إيران.

- بعد الضم الروسي لشبه جزيرة القرم عام 2014، نشرت روسيا وحدات إس -300 بي في شبه الجزيرة.

- بسبب عمر المنظومة فإنها تستخدم أكثر من 20 نوعًا مختلفًا من الصواريخ.

- تستخدم الصواريخ رؤوسًا حربية شديدة الانفجار لتدمير أهدافها.

- يبلغ طول الصاروخ 7.50 متر، ويبلغ القطر 0.51 متر.

- يبلغ الحد الأقصى للصاروخ 150 ك.

- يمكن لموديلات معينة مثل 5V55K و5V55R إصابة أهداف تتحرك بسرعة تصل إلى 4300 كم في الساعة.