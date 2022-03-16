رسالة طمأنة من المحافظات قبل رمضان: 20% تخفيضات في معرض «أهلا رمضان»

كشف محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، أسعار بعض السلع الغذائية في معارض «أهلا رمضان» بالمحافظة، إذ ذكر أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على معارض «أهلاً رمضان»، وكافة السلع متوافرة بأسعار متميزة، فضلًا عن توفر كميات من السلع في معارض «أهلا رمضان» أكثر من العام الماضي، رغم ما يشهد العالم حاليًا، ويتم تقديم السلع بتخفيضات من 10 لـ 20%.

محافظة الإسكندرية التخفيضات من 10 لـ 20%

وأضاف «سعد الله»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتوفير المنتجات لكي يتم الحفاظ على الأسعار دون تحريكها، لذلك سعر كيلو السكر في «أهلا رمضان» 10 جنيهات، الأرز بـ 10 جنيهات، اللحوم السوداني المبرد بـ 95 جنيها، وفي المجمعات وفي الشوادر بـ 110 جينها، مقابل سعر الكيلو في السلاسل والمحال التي تصل إلى 135 جنيها.

محافظة سوهاج: سعر كيلو اللحمة البلدي 140 جنية

من ناحية أخرى، ذكر محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، أنه تم الاتفاق مع الغرف التجارية على إقامة 16معرضًا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إذ أن السلع متوفرة بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25%، كما أن كيلو اللحوم البلدي في سوهاج يتراوح من 140 إلى 150 جنيها، وكيلو السوداني بـ 95 جنيها، وهناك 9 سيارات متنقلة لنقل السلع الغذائية إلى القرى والنجوع، مؤكدًا أن سوهاج بها 211 ألف فدان منزرعة بالقمح.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن المزارع الذي لا يورد 12 أردب قمح لكل فدان أو 6 أردب قمح لكل نصف فدان سيحرم من السماد المدعم المحفز لتوريد القمح صوامع الدولة.

محافظة المنيا: اللحوم السودانية بـ 95 جنيه

وفي المنيا، ذكر محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في محافظ المنيا، أن المحافظة أقامت 6 معارض رئيسية «أهلا رمضان» بالمحافظة، فضلا عن انتشار السيارات بالقرى والنجوع، و سعر كيلو الأرز يبلغ 9 جنيهات، بينما يبلغ سعر كيلو الأرز 10 جنيها، فضلًا عن توافر اللحوم السودانية بـ 95 جنيها في المجمعات الاستهلاكية، و توافر لحوم بـ 100 جنيه في الشوادر معلقا «الخمس جنيهات تكلفة المواصلات».