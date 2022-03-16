تفاصيل مقترح بيع الخبز السياحي على بطاقة التموين: تنفيذه يستغرق ساعات

نفى عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، انعقاد اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، لبحث مسألة الخبز السياحي، مؤكدًا أن الغرف التجارية في اجتماعات دائمة مع وزارة التموين بشكل دائم لتنسيق المواقف بينهما.

مقترح لتحكم في أسعار الخبز السياحي

وقال «غراب»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشعبة قدمت اقتراحًا لبيع وشراء الخبز السياحي يوفر حوالي 30% من إهدار الدقيق، ويُباع بأسعار تقل عن «عيش التكتوك»، لافتًا إلى أن هذا المقترح يمكن تنفيذه خلال ساعات.

وانتقد رئيس الشعبة العامة للمخابز أي سيناريوهات أخرى، مؤكدًا أنها غير فعالة في ظل انتشار «مخابز التكتوك» وصعوبة الرقابة عليها.

إصدار بطاقات لصرف الخبز السياحي

وعن تفاصيل الاقتراح، قال «غراب»، إنه يمكن إصدار بطاقات للخبز للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموينية، لصرف الخبز بأسعار يجري تحديدها من خلال الوزارة، على أن يكون الصرف من خلال 30 ألف مخبز تنتج الخبز المدعم، ومرتبطة بمنظومة المطاحن للحصول على الدقيق المدعوم.

وأضاف أن هذا المقترح لا يستلزم سوى أن تصدر الدولة بطاقات خاصة للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموينية للحصول على الخبز بأسعار مدعومة من هذه المخابز، وهذا الأمر يساهم في الرقابة على الأفران ويمنع التلاعب في أوزان الخبز.

الحكومة تفوض وزارة التموين لوضع آلية لتسعير الخبز السياحي

وكان مجلس الوزراء أعلن في اجتماعه اليوم، تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لسعر الخبز السياحي، ووفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي سيجري تطبيقها لمدة 3 أشهر، بعد دراسة تكلفة إنتاج الخبز السياحي غير المدعم، وتسعيره، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية للتصدي لارتفاع الأسعار غير المبرر في التجار.

ووجه الرئيس السيسي، بتشجيع ودعم المزارعين على زيادة الكميات التي يجري توريدها على المطاحن من القمح المحلي للموسم 2022، من خلال حافز إضافي واستثنائي للتوريد بقيمة 65 جنيهًا، تضاف إلى أسعار التوريد المعلن من قبل.