وزير التموين يعقد اجتماعا مع المخابز خلال ساعات لتحديد سعر الخبز الحر

قالت مصادر في وزارة التموين، إن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، سيعقد اجتماعا، خلال ساعات مع شعبة المخابز لتحديد سعر رغيف الخبز الحر، بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة.

30 ألف مخبز تقدم الخبز المدعم بقيمة 5 قروش

ويوجد في مصر 35 ألف مخبز، منها 30 ألفا تقدم الخبز المدعم بقيمة 5 قروش ل72 مليون مواطن، فيما تقدم 5 آلاف أخرى الخبز للمواطنين بالسعر الحر.

وتراوحت أسعار رغيف الخبز الحر في المخابز السياحية بين جنيه وجنيه ونصف، بعد ارتفاع أسعار القمح عالميا بقيمة 350 دولارًا للطن، ما يعادل 48% زيادة عن القيمة الأصلية.