وزير الزراعة لمحتكري القمح: ترضوا تتنازلوا عن حصتكم من الخبز المدعم؟

ناشد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مزارعي القمح توريد ثلثي الإنتاج على الأقل للدولة، موضحًا أن الدولة قدرت إنتاجية الفدان من القمح بـ18 إردبًا، لذلك مطلوب من كل فلاح زارع للقمح أن يورد للدولة 12 إردبًا عن كل فدان، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك مشاركة مجتمعية لتوريد القمح، وعدم استغلال الأزمة، متسائلًا: «اللي عاوز يحتكر القمح أو محتكر القمح هل سيتنازل عن حصته من الخبز المدعم؟ يرضى يعمل كده؟»

أسعار القمح ستتراجع عالميًا مع انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف «القصير»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القمح يعود مرة أخرى للمزارع على هيئة رغيف خبز مدعم، مؤكدًا أن تخزين القمح ليس من مصلحة الفلاح، إذ إن أسعار القمح ستتراجع عالميًا مع انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، والسعر العالمي في الوقت الحالي ليس مقياسًا لأنه سعر أزمات، مؤكدًا أنه صدر قرار بحظر نقل وتداول القمح إلا بتصريح من الجهات المسوقة، مؤكدًا: «القمح المورد يعود مرة أخرى إلى المواطنين في صورة خبز مدعم».

إطلاق منافذ متنقلة بمختلف المحافظات بدءًا من الغد

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بمنح المزارعين حافزا استثنائيا بزيادة سعر توريد أردب القمح بقيمة 165 جنيهًا عن العام الماضي، موضحًا: «الخبز المدعم مستمر، وكافة جهات الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة»، مؤكدًا أن وزارة الزراعة ستطلق منافذ متنقلة بمختلف المحافظات بدءًا من الغد، لكن في الوقت ذاته ناشد المواطنين عدم التكالب على شراء السلع.

القصير: «مفيش حاجة هتغلى»

وتابع: «مفيش حاجة هتغلى، لا داعى للتزاحم أو الشراء بكميات كبيرة، هتيجي تلاقي السلعة تاني، بالعكس، أسعار بعض السلع بدأت تنخفض بفضل تحركات الدولة، ووزارة الزراعة ستوفر اللحوم البلدي في معارضها بسعر لن يزيد على 145 جنيهًا».