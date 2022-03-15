مستشار وزير الزراعة: لولا رؤية الرئيس الثاقبة لتعرضنا لمشكلات

قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، إنه يطالب المواطنين بتغير نمط الاستهلاك من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن وزير الزراعة ناشد المواطنين بعدم التكالب على الشراء، لأن السلع متوفرة في الأسواق والتكالب يؤدي لاستغلال التجار للأشخاص.

الاستراتيجي للقمح يصل لـ 4 شهور

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «المحور»، أن المخزون الاستراتيجي للقمح 4 شهور، وسيوجد المحصول المحلي في منتصف الشهر المقبل بإجمالي 10 مليون طن، وسيكون القمح كافي لآخر هذا العام، مبينًا أنه لولا الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي وإنشاء الصوامع لكانت تعرضت مصر لمشكلة كبيرة، مؤكدًا أن السعة التخزينية للصوامع كانت 1.5مليون وأصبحت الآن 5 مليون.

الدولة تتحمل الجزء الأكبر من ارتفاع الأسعار

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، أن الأسعار، ارتفعت في كل دول العالم والدولة تتحمل الجزء الأكبر من زيادة الأسعار، مبينًا أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة «خير بلدنا» في مزارعنا بإجمالي 171 منفذ ثابت، و21 منفذ متحرك وشوادر كبيرة في المحافظات المختلفة، مبينًا أن كل أجهزة الدولة تتكاتف خلال الأزمة الحالية حيث توجد منافذ لوزارة الزراعة، والتموين، والقوات المسلحة والداخلية، من أجل رفع العبء على المواطن المصري، وهذا ظهر في ظل القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال إيجاد سعر موحد للخبز السياحي.