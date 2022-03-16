عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها بالبيجاما: «برضو شيك»

احتفلت الفنانة عبير صبري، عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، بعيد ميلادها.

ونشرت صبري، مجموعة صور لها أمام التورتة، وهي ترتدي البيجاما.

وعلقت عبير على الصور: «ميرسي لكل حد كتبلي كلمة حلوة واتمنالي الخير في عيد ميلادي، أنا بحبكم كلكم واحد واحد وزي مانتوا شايفين احتفلت بعيد ميلادي بالبيجاما بس شيك برضو، والتورتة الحلوه دي ما شاء الله».

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد عبير صبري

وفاجأت الفنانة ريهام حجاج منذ أيام، عبير صبري، بالاحتفال بعيد ميلادها خلال كواليس تصوير المسلسل الرمضاني «يوتيرن».

مسلسل «يوتيرن» بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، محمد كيلاني، صفاء الطوخي، محمود حافظ، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث المسلسل حول يارا الكردي ضابطة بحرية تضطر إلى التخلي عن عملها للتفرغ لبيتها وأسرتها، وخلال الأحداث تتعرض لحادث يغير مجري حياتها.

مسلسل حرب أهلية

يذكر أن عبير صبري شاركت في الموسم الرمضاني 2021، مع الفنانة يسرا؛ من خلال مسلسل حرب أهلية، بطولة باسل خياط، وأروى جودة، واللبنانية سينتيا خليفة، وجميلة عوض، ومايان السيد، ورشدي الشامي، ومحمود حجازي، ومروى الأزلي، وبرلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

يذكر أن عبير صبري تعافت مؤخرا من فيروس كورونا بعد إصابتها وزوجها بالفيروس، وكانت حريصة طوال فترة مرضها على التواصل مع جمهورها عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام.