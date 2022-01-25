عبير صبري تدافع عن «أصحاب ولا أعز»: المتربي مش هيتأثر بالفيلم

نفت الفنانة عبير صبري إمكانية أن يتسبب فيلم «أصحاب ولا أعز» في انهيار الأخلاق: «اللي عنده أخلاق ومتربي مش هينهار لأن فيه فيلم بيعرض حاجة ولا اللي مش متدين ولو شخص متدين هيشوف حاجة معجبتوش هيبقى مش متدين ودي تركيبات شخصية».

وأضافت صبري خلال مداخلة هاتفية مع إنجي أنور، في برنامج «مصر جديدة»، المذاع عبر فضائية «ETC»: «الإنسان المتربي والمتدين مش هيأثر فيه إن الفيلم بيناقش فكرة، لأن الأفكار مبتفسدش ومبتموتش ومبتعملش حاجة غلط ومناقشة الأفكار بتوسع الفهم والوعي والعقل».

حوادث مرعبة على مدار الشهر

وتابعت: «أنا طبعا مستغربة جدا من السوشيال ميديا اللي بتهاجم وإحنا على مدار الشهر شوفنا حوادث في مصر مرعبة ومخيفة زي التحرش بطفلة صغيرة في مدخل عمارة وواحد بيعلم قرآن اتحرش بطفلة وزوج صور مراته عريانة عشان يحرمها من حقوقها والبنت اللي انتحرت وانتوا يا جماعة عندكم كل المصايب دي».

وأكدت عبير صبري أن الفيلم يناقش خطورة السوشيال ميديا: «فيه حاجة مهمة جدا الفيلم متكلمش فيها بيعرض خطورة السوشيال ميديا وان إذا ربنا شال منك الستر في لحظة إيه اللي ممكن يحصل وإيه اللي ممكن نشوفه وإيه ممكن يحصل الناس هتتعرى والناس اللي بتتكلم دي هنعرف أخطائها».

وتابعت: «المجتمع بيكره الفن وأنا مش عايزة أعمم لكن اللجان والناس اللي عايزة تعمل كده ومصر يبقى شكلها حضاريا وثقافيا مش حلو والفيلم اتعرض في جميع البلدان والناس شافته ومفيش حد قام وقعد غير هنا في مصر وكأنه شيء مدبر ويالا القطيع يمشي ويقول وراه».