ريهام حجاج تفاجئ عبير صبري بحفل عيد ميلادها في كواليس مسلسل «يوتيرن»

احتفلت الفنانة ريهام حجاج في كواليس تصوير مسلسل «يوتيرن» بعيد ميلاد الفنانة عبير صبري وسط فريق عمل المسلسل.

ونشرت عبير عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام فيديو لها أثناء الاحتفال بها وعلقت قائلة «مفاجأة احتفال بعيد ميلادي عملتهولي حبيبتي ريهام حجاج وإحنا في تصوير يوتيرن ميرسي ياريكو بحبك أوي وميرسي كل كرو مسلسل يوتيرن وربنا ينجحنا نجاح كبير».

مسلسل يوتيرن

مسلسل «يوتيرن» بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم،توفيق عبدالحميد، عبير صبري، محمد كيلاني،صفاء الطوخي، محمود حافظ، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على قنوات «on، الحياة، cbc، المحور، القناة الأولى المصرية».

وتدور أحداث المسلسل اجتماعي تشويقي حول سيدة تدعي يارا الكردي كضابط بحري تترك عملها بأمر من زوجها الذي يجعلها تنعزل عن كل العالم بسبب غيرته الشديدة عليها، وخلال الاحداث تتعرض لحادث يقلب حياتها.

حرب أهلية

وشاركت عبير صبري في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل «حرب أهلية» أمام الفنانة يسرا، حيث جسدت عبير زوجة شقيقها، وقد نال الدور الذي قدمته عبير إشادات عديدة من النقاد وقتها.