عبير صبري تدافع عن «أصحاب ولا أعز»: الفن مش بيخترع خطايا وذنوب لكن بيصيغها للناس

علقت الفنانة عبير صبري على الجدل الدائر حول فيلم «أصحاب ولا أعز» قائلة: «واضح إن الفيلم عامل جدل كبير جدا على كذا محور مش على مستوى واحد وأنا كل اللي أقدر أقوله إن الفن مش بيخترع خطايا وذنوب وعيوب وسلبيات الناس، لكن الفن يقدر يصيغها وينقلها للناس عشان يتفرجوا على الأشخاص بسلبياتهم بخطاياهم بذنوبهم بأخطائهم وبأفكارهم، وده دور الفن ومش دوري خالص زي ما بيتقال لنا إن حتى لو عندنا الأخطاء دي متقدمهاش ليا عشان متنتشرش.. لا هي موجودة وأنا بس بوريهالك وده أحد أدوار الفن انك تشوف وتبدأ تناقش نفسك ويحصل جدل في المجتمع».

الناس بتكتب وبتحاكم أخلاقيًا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع إنجي أنور، في برنامج «مصر جديدة»، المذاع عبر فضائية «ETC»: «أنا مش عاجبني فكرة إن الناس بتكتب وبتتحاكم أخلاقيًا واللي شاف الفيلم مفيهوش أي مشهد خادش للحياء ومفيهوش أي حاجة تضايق أي حد على فكرة لا على المستوى الأخلاقي أو المستوى الديني ولو على نقطة مناقشة المثلية اللي موجودة في بطل من الأبطال بيقوم بدور فالممثل لم يخترع المثلية ومش بينادي بيها ومقالش إنه بيأيدها بدليل إن فيه بعض أبطال الفيلم رفضوا وبعض أبطال الفيلم وافقوا وبالتالي هو فتح لك باب الجدل للي بيقول حرية وحرام دينيا وغلط أخلاقيا ومن حق الجميع إنهم يقولوا رأيهم».

وتابعت عبير صبري: «الفيلم مخترعش المثلية.. يعني عمركم ما سمعتم عن إنه ده بتشوفوه أو حاصل والفيلم شاور لك على الحاجة دي وحصل جدال عليها جوة الفيلم نفسه».