عبير صبري عن دور منى زكي في «أصحاب ولا أعز»: لو اتعرض عليا هعمله فورا

علقت الفنانة عبير صبري على الجدل الدائر حول فيلم «أصحاب ولا أعز»، متسائلة: «ليه الناس مسكت في النقطة دي وسابت الخيانة الزوجية وإن فيه فتور زوجي وخيانة أصدقاء ما هي دي سلبيات كتيرة وكبيرة وتهم ناس كتيرة وإحنا مش مختلفين على الحرام والحلال والأخلاق، وإننا نحب أن المجتمع يكون متماسك لكن أنا زعلانة جدا من الهجوم على منى زكي وليه بتخلط بين الدور والفنان».

منى زكي أدت الدور ببراعة كعادتها

وأكدت عبير صبري خلال مداخلة هاتفية مع إنجي أنور، في برنامج «مصر جديدة»، المذاع عبر فضائية «ETC» أنها كانت ستوافق فورًا على هذا العمل حال عرضه عليها: «طبعا فورًا هعمله لأنه دور فنيا مهم جدا جدا وهي أدته ببراعة طبعا كعادتها وتاني حاجة دور مهم جدا ست بتكتشف بعد الفتور الزوجي بينها وبين زوجها إنه قد يكون مثلي وطبعا مصيبة سودا ولو أي ست فكرت إن لو جوزها خانها وبيشوف صور بنات على التليفون أو مشغول عنها في علاقة أو حتى مثلي أكيد طبعا صدمة كبيرة جدا».

وأكدت عبير صبري وجود لجان إلكترونية تحرك الرأي العام، مشددة على أن هذه الأعمال الفنية لن تسبب انهيار المجتمع، «أنا بشوف إن فيه لجان بتحرك الرأي العام وتسألي الناس تقولك مشوفتش طب لما انت مشوفتش بتتكلم ليه والناس اللي بتتكلم على ان المجتمع هينهار فالمنصات موجودة وبتشوف كل حاجة ومفيش حاجة بتنهار».