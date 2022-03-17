أسامة الأزهري: ليلة النصف من شعبان عظيمة وعيد للملائكة

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن ليلة النصف من شعبان هي ليلة عظيمة وسميت بـ«عيد الملائكة»، إذ أن ملائكة الرحمن لهم عيدين، هما ليلة النصف من شعبان وليلة القدر، وهي ليلة يتطلع الله فيها على العباد وأعمالهم ويغفر لهم جميعًا إلا المُشاحن وقاطع الرحم.

الأزهري: الملائكة تتعاقب يوميًا بالليل والنهار

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن عرض أعمال العباد على الله يحدث في كل يوم وأسبوع وسنة، لافتًا إلى أن الملائكة تتعاقب يوميًا بالليل والنهار، ثم يعرجون إلى الله ويعرضون أعمال البشر على الله سبحانه وتعالى، معقبًا: «حصاد الأسبوع يجمع ويعرض على الله كل يوم خميس ليلة الجمعة في كل أسبوع».

الأزهري: قد تكون الشحناء بيني وبين زميل في العمل أو في السكن

وأوضح أنه وبالنسبة للمتشاحنين فلا يغفر لهم الله، وعلى كل شخص أن يجلس مع نفسه من أجل العفو والصفح عن ما فات حتى لا يغلب الكره داخله، مشددًا على أن مغفره الله التي وسعت كل شئ ولجميع الخلق، لوكن «قد تكون الشحناء بيني وبين زميل في العمل أو في السكن».

وأكد: «سارعوا بكل ما تملكون من رضا وصفح ومسامحه على إزالة كل معاني السلبية والخصومة والقطيعة من القلوب، وأغلبوا أنفسكم شوية في اليوم ده، وأصفحوا عن الناس حتى يصفح الله عنكم في المقابل، وإياكم أن يأتي عليكم مغرب الغد ويكون في قلوبكم بقايا شحناء من الناس».