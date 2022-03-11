أسامة الأزهري: الجيش المصري عقبة في طريق داعش والمتطرفين

استعرض برنامج «الحق المبين» للدكتور أسامة الأزهري والإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC» مقاطع فيديو لرموز تيارات التطرف، وهي تكذب الحديث الشريف «خير أجناد الأرض».

وقال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن المتطرفين ادعوا أن الحديث الشريف باطل، ثم مكذوب وغير صحيح، وتحولت لوصفهم الجيش الذي يحمي الدولة بالمحتل، ودعوتهم الناس لرفع السلاح ضد الجيش وتكفيره.

الأزهري: الإخوان والسلفيون كذبوا الحديث الشريف

وجاء ضمن الحلقة مقطع فيديو للسلفي «أبوإسحاق الحويني» وهو يصف الحديث الشريف «إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فجنودهم خير أجناد الأرض» بالحديث الباطل، بالإضافة لمقطع فيديو للإخواني «سلامة عبدالقوي» وهو يصف الحديث الشريف بأنه حديث مكذوب وغير صحيح وباطل.

وأوضح الأزهري، أن الإخواني بنى كلامه على كلام السلفى وأضاف إليه من الكذب والتضليل، وتزايدت الكذبة إلى أن جعلت رموز الإخوان يصفون الجيش المصري بالمحتل الغاشم للوطن.

كما أشار إلى أن التضليل بدأ بالسلفيين وانتقل إلى الإخوان إلى أن وصل للدواعش في بياناتهم الهجومية على الجيش المصري وتكفيره، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى تخير جند مصر، ولو لم يرد الحديث الشريف يشهد بذلك الواقع.

الأزهري: الجيش المصري عقبة في طريق التطرف

وأكد الأزهري، أن المتطرفين لهم هدف ومشروع يبدأ وينطلق من مصر، والجيش المصري هو الذي يقف لهم ويعرقل طريقهم ويحمي الإسلام والعلم والدول المجاورة أيضًا، لافتًا إلى أن ذلك كان من أهم أسباب مهاجمتهم للجيش المصري دون غيره من الجيوش، بالإضافة لكتب الدواعش المنتشرة في الشام وهجومهم على الجيش المصري والدعوة لاستهداف عناصره ورجاله.