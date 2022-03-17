منصة لبيع مستلزمات الأطفال تحسم منافسة الليلة من برنامج «الفرصة»

حسم مشروع «The Baby Garage» المنافسة في حلقة الليلة من برنامج «الفرصة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، بنسبة 80%.

وذكرت الإعلامية لميس الحديدي، أن حلقة اليوم من برنامج «الفرصة»، شهدت منافسة شرسة بين 3 شركات ضمن التصفيات النهائية للمسابقة، إذ أن هناك منافسة طاحنة بين منصة لبيع وشراء مستلزمات الأطفال الجديدة والمستعملة، وبين تطبيق يساعد على تقسيط مصاريف المدارس، بينما تطبيق آخر يسهل على المواطن شراء ما يحتاجه من الخارج.

تفاصيل مشروع «ذا بيبي جراج»

وعرضت المتسابقة فرح أحمد، مشروعها «The Baby Garage»، إذ ذكرت أن المشروع يوفر مستلزمات أطفال جديدة ومستعملة بأفضل الأسعار، فضلًا عن أن الأم تستطيع من خلال المشروع بيع مستلزمات الأطفال التي لم يعد الأطفال في احتياج لها أو تتبرع بها، كما أن المشروع يقدم أفضل العروض لمستلزمات أطفال جديدة، وتصل حتى المنزل.

ويعتبر مشروع The Baby Garage مدونة تساعد الأمهات على اختيار المستلزمات بشكل صحيح للطفل، ونجح المشروع في تمكين 1200 سيدة في زيادة دخلهن عبر المنصبة، إذ أصبح أكبر واجهة للأم في الشرق الأوسط، لتوفير احتياجات أطفالهن.

تفاصيل برنامج «الفرصة»

وتجرى المنافسة في الاستوديو الخاص ببرنامج الفرصة على مدار 10 حلقات متتالية، وأقوى 5 مشروعات ستقدم مشاريعها من خلال البرنامج ستصل إلى النهائي في الحلقة العاشرة، بينما يجري تغيير قائمة الخمس مشروعات المتقدمة في كل حلقة بعد إضافة الفائز الجديد لها، والذي يحصل على النسبة الأقل يخرج من القائمة.