3 شركات إلكترونيات تتنافس على جائزة المليون جنيه ببرنامج «الفرصة» اليوم

شهدت حلقة اليوم، من برنامج المسابقات «الفرصة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «ON» الفضائية، منافسة بين ثلاث شركات، وهي مشروع Egike المتخصص في صناعة الدرجات العاملة بالبطاريات، ومشروع Nureab الخاص بأجهزة العلاج الطبيعي المتطورة، ومشروع Seavo الخاص بتطوير «الجيت سكي».

لميس الحديدي: حلقة اليوم مخصصة بالكامل لشركات الإلكترونيات

واستهلت الإعلامية لميس الحديدي، تقديم البرنامج بقولها، إن حلقة اليوم مخصصة بالكامل لشركات الإلكترونيات ومدعومة من مراكز إبداع مصر الرقمية كرياتيفا، كما سيجري تخصيص مليون جنيه للمركز الأول، والمركز الثاني سيحصل على جائزة احتضان بقيمة 750 ألف جنيه والثالث سيحصل على جائزة نصف مليون جنيه.

مشروع Nureab: تطوير العلاج الطبيعي باستخدام الروبوت

وقال أحد مؤسسي مشروع Nureab، إنه أول شركة في أفريقيا والشرق الأوسط تسعى لتطوير مجال العلاج الطبيعي باستخدام الروبوت، «فيه أكثر من 2 مليون شخص كل سنة في مصر بيتعرضوا للإصابة اللي بتؤدي للإعاقة ويحتاج لإعادة تأهيل حركي».

فيما قال أصحاب مشروع Egike، إنه وبسبب المشكلات الخاصة بالمواصلات فقد قرر وفريقه تغيير هذا الواقع عبر مشروع جديد لأول دراجة ذكية مصرية تحل مشكلة المواصلات للمسافات القصيرة، وستقوم الدراجة الجديدة بتسهيل حركة التنقلات كما سيقوم بإطلاق برنامج لتأجير العجلة لرحلة واحدة، والحث أيضا على أنشطة ركوب الدرجات.

أما أصحاب مشروع Seavo، فقالوا إنه يخص السياحة البحرية التي أسهمت في دخول أكثر من مليار دولار لمصر في 2019، وأن من أشهر المركبات المستخدمة في السياحة البحرية هي «الجيت سكي»، وعوائد بيعها وصلت 1.6 مليار دولار، وتتزايد بنحو 7% كل عام، «متوقع أن العوائد دي تصل إلى 2.5 مليار دولار في 2025».