منصة «FLASH LEAD» تحسم منافسة الليلة من «الفرصة» مع لميس الحديدي

حسم مشروع «FLASH LEAD» المنافسة في حلقة الليلة من برنامج «الفرصة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، بعد المنافسة مع مشروعي «Truver» و«fuelin» إذ فاز بنسبة 75.8%.

وشهدت الحلقة منافسة بين مشروع fuelin الذي يساعد الشركات في تتبع كميات البنزين الموجودة في سياراتها، ومشروع Truver الذي يكافح تزوير الشهادات الرسمية، ومشروع FLASH LEAD الذي يعتمد على تحسين قدرة إدارة الشركات في التواصل مع العملاء.

فلاش ليد

وحسم تطبيق منصة «فلاش ليد» منافسة حلقة برنامج «الفرصة» بعد حصوله على نسبة 5% من لجنة الأثر المجتمعي بقيادة بنك الطعام ليحتل المركز الأول بعد حصوله على نسبة 75.8% وجاء في المركز الثاني تطبيق تطبيق «fuelin» بنسبة 76.1% وفي الثالث تطبيق«TRUVER» بنسبة 63.33%، واعتمد «فلاش ليد»، على تحسين إدارة التواصل مع العملاء، والذي ينجم عنها خسائر للشركات تقدر بنحو 18% في حال التأخر في التواصل مع العملاء.

الشركات تخسر 18% من مبيعاتها سنويًا بسبب عدم التواصل مع العملاء

وقال علاء مراد، مؤسس تطبيق «فلاش ليد»، إن كثير من الشركات تخسر 18% من مبيعاتها سنويًا بسبب خسارة العملاء الناجم عن التواصل مع الناس على الخط الساخن، ولم يحصل على المتابعة الجيدة أو أرسل رسالة عبر صفحة الشركة، موضحًا: «هذه الخسائر التي تمس الشركات بسبب سوء التواصل مع العملاء، ونعمل عبر تطبيقنا على تحسينها والقضاء على الفجوة، فالإحصائيات والدراسات تؤكد أنه بوسع الشركات زيادة عدد المبيعات ثلاثة أضعاف في حال التواصل السريع مع العملاء في أول ثلاثين ثانية».

مساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة عملائهم

وأوضح أن التطبيق يساعد أصحاب الشركات على سرعة التواصل مع العملاء سريعًا وبتكلفة 10% من الوسائل المعتادة التقليدية، موضحًا أن «FLASH LEAD» تُعد أول منصة رقمية في مصر ترصد وتجمع رحلة العميل منذ بداية المكالمة أو الرسالة وحتى إتمام المبيع وتجعل أرباب العمل قادرون على رصد الرحلة وتحديد أولويات عمليه وأفضل الطرق للوصل إليه»، موضحًا أن الهدف الرئيس هو مساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة عملائهم بنفس كفاءة الشركات الكبيرة.