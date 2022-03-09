«fuelin» و«Truver» و«FLASH LEAD ».. منافسة شرسة في «الفرصة» مع لميس الحديدي

شهدت حلقة الليلة من برنامج «الفرصة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON الفضائية، مساء اليوم، منافسة قوية بين ثلاثة شركات ناشئة، وهي مشروع «fuelin»، الذي يساعد الشركات في تتبع كميات البنزين الموجودة في سياراتها، ومشروع «Truver»، الذي يكافح تزوير الشهادات الرسمية، ومشروع «FLASH LEAD» الذي يعتمد على تحسين قدرة إدارة الشركات في التواصل مع العملاء.

جميع الشركات العالمية كانت في البداية مجرد فكرة

قالت «الحديدي»، في تقديمها للبرنامج، إن جميع الشركات العالمية مثل «جوجل» و«أمازون» وعدد كبير من الشركات العالمية، كانت في البداية مجرد فكرة أو شركة صغيرة بواسطة مجموعة من الشباب، بدأت في غرفة صغيرة أو «جراج»، ثم تحولت للعالمية، ومصر أيضا كانت هناك شركات عديدة بدأت صغيرة قبل أن تنتقل لمرحلة الإقليمية والشهرة والعالمية أبرزها «سويفل» و«فوروري» و«هارمونيكا».

مستمرون في البحث عن المبتكرين

أوضحت الإعلامية لميس الحديدي، أنها في برنامج «الفرصة»، ستستمر في البحث عن المبتكرين في أوساط الشركات الناشئة لاحتضانهم ومساعدتهم على التطور، ليس على صعيد مصر، بل على المستوى الإقليمي والعالم، ودائما «هنديهم الفرصة»، موضحة أن برنامج «الفرصة» هو أكبر برنامج مسابقات للشركات الناشئة في المنطقة وتقدمه على شاشة قناة ON الفضائية كل أربعاء، ويتنافس فيه 30 شركة للحصول على أفضل 5 مراكز.

برنامج الفرصة

تجرى المنافسة في الاستوديو الخاص ببرنامج الفرصة على مدار 10 حلقات متتالية، وأقوى 5 مشروعات ستقدم مشاريعها من خلال البرنامج ستصل إلى النهائي في الحلقة العاشرة، بينما يجري تغيير قائمة الخمس مشروعات المتقدمة في كل حلقة بعد إضافة الفائز الجديد لها، والذي يحصل على النسبة الأقل يخرج من القائمة.