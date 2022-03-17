الثنائيات النسائية تسيطر على دراما رمضان 2022.. منها «شغل عالي»

يشهد موسم رمضان 2022 نوعا جديدا من الثنائيات في الدراما المصرية، وهي «الثنائي النسائي»، حيث ظهر في برومو العديد من المسلسلات المنتظر عرضها بحلول الشهر الكريم، ومنهم أيضا من يتعاونان سويا للمرة الأولى، وفي السطور التالية، ترصد لكم «الوطن» أبرز الثنائيات المنتظرة في دراما رمضان 2022، وهي كما يلي:

فيفي عبده وشيرين رضا

تتقاسم فيفي عبده، شيرين رضا، هذا العام، بطولة المسلسل الكوميدي «شغل عالي»، ويشاركهما البطولة: توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وروجت فيفي عبده للمسلسل قبل أيام، بطرح الأغنية الدعائية التي تظهر فيها مع شيرين رضا، وحققت الأغنية نسبة عالية من المشاهدات، فضلا عن إشادات الجمهور.

يسرا وغادة عادل

يجتمع الثنائي يسرا وغادة عادل في مسلسل «أحلام سعيدة»، ويشاركهما البطولة، شيماء سيف ومي كساب، حيث يتميز المسلسل بالطابع الكوميدي.

وقالت يسرا قبل أيام في أحد اللقاءات التلفزيونية، أنّ المسلسل يعتمد على «كوميديا الموقف»، ويشاركهما البطولة: شيماء سيف، انتصار، نبيل نور الدين، نور محمود، شيماء سيف، ملك بدوي، ومن تأليف هالة خليل، ومن إخراج عمرو عرفة.

روبي ومي عمر

ويشارك الثنائي روبي ومي عمر في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل «رانيا وسكينة»، الذي تدور أحداثه داخل حارة شعبية، ويشاركهما البطولة: أحمد خالد صالح، صبا الرافعي، أوتاكا، محمد رضوان، نبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.