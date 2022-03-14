إياد نصار يتحدث عن «الحب في الأفلام» مع يسرا الليلة على «MBC» (فيديو)

طرحت قناة «MBC» برومو حلقة اليوم من برنامج «كلام في الحب» للفنانة يسرا عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وظهرت يسرا خلال البرومو وهي تتحدث إلى الفنان الراحل أحمد زكي من خلال عرض بعض المشاهد التي جمعتهما سويًا، وقالت: «الله يا أحمد عارف أنا لسة بعيط أول أما افتكرك».

إياد نصار يتحدث عن شخصية «سليم عبدالمجيد» مع يسرا

وتأتي حلقة اليوم بعنوان «الحب في الأفلام»، إذ تستضيف الفنانة يسرا الفنان إياد نصار، للحديث عن الحب في حياته وأدوار الحب التي جسدها في الأعمال الفنية خاصة شخصية «سليم عبدالمجيد» في مسلسل «أريد رجلًا».

مواعد عرض برنامج «كلام في الحب»

يعرض برنامج «كلام في الحب» الاثنين من كل أسبوع الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت القاهرة على شاشة قناة «MBC1».

يسرا تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل أحلام سعيدة

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة يسرا في السباق الرمضاني المقبل 2022 من خلال بطولة مسلسل «أحلام سعيدة»، الذي يعرض على شاشة قناة «CBC»، ويشاركها بطولته غادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وعماد رشاد، ونور محمود، ونبيل نور الدين، وانتصار وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هالة خليل وإنتاج جمال العدل وإخراج عمرو عرفة.

أحداث مسلسل «أحلام سعيدة»

كما طرحت منصة «watch it» البرومو التشويقي الخاص بالعمل وظهرت يسرا خلال البرومو من طبقة ارستقراطية تجد صعوبة في التعامل مع الناس، وغادة عادل تجسد شخصية سيدة عمرها 40 عامًا وترفض الزواج، كما يحكي المسلسل قصة 4 سيدات في منتصف العمر يعانين من الأرق ويتقابلون صدفة.