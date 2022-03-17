سامح شكري يلتقي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة السنغافوري

التقى، اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري، خلال غداء عمل أُقيم على شرفه بوزير التنمية الاجتماعية والأسرة السنغافوري مساجوس ذولكيفلي، وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الدولة المصرية في مجال التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في المجالات الثقافية والدينية، وفقا لما أفاد به الحساب الرسمي لوزارة الخارجية المصرية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

السيسي يبعث برسالة إلى رئيس الوزراء السنغافوري

وفي وقت سابق من اليوم استقبل رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونج، وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 17 مارس الجاري، حيث سلمه الوزير سامح شكري رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلديّن وسبل الدفع قدما بها على الأصعدة المختلفة.