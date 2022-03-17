«نيويورك تايمز»: 7 آلاف قتيل للجيش الروسي في أوكرانيا خلال 21 يوما

منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، خرجت كل من السلطات الروسية والأوكرانية، لتعلن عن أرقام الخسائر التي ألحقتها كل جهة بالأخرى، لكن هذه المرة دخلت جهة ثالثة لتشارك أرقام الخسائر الناتجة عن الحرب، بحسب ما جاء على موقع «سكاي نيوز»، عربية.

ونقلت «سكاي نيوز» عن صحيفة «نيوريوك تايمز»، الأمريكية، تقريراً يوضح حصيلة القتلى للجيش الروسي في المعارك المستمرة في أوكرانيا منذ 3 أسابيع، وكانت الأرقام التي أوردتها صحيفة «نيويورك تايمز»، الأميركية نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات بالولايات المتحدة، جاءت في المنتصف بين الأرقام الأوكرانية والأرقام الروسية.

مقتل 7 آلاف روسي في أوكرانيا

وأشارت التقديرات التي جاءت في الصحيفة إلى مقتل 7 آلاف جندي روسي، موضحة أن هذا الرقم يفوق قتلى الجيش الأميركي في حربي العراق وأفغانستان طوال 20 عامًا، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ الجيش الروسي خسر أكثر من 13 ألف جندي منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي.

أما السلطات الروسية، فاعترفت في مطلع مارس الجاري بخسارة أقل بقليل من 500 جندي، ومنذ ذلك الحين لم تنشر أرقاما جديدة.

وفي محاولة لإظهار الخسائر الكبيرة بين صفوف القوات الروسية، عقدت الصحيفة الأمريكية مقارنة، فقالت إن الجيش الأميركي فقد في 36 يوماً نحو 7 آلاف جندي من مشاة البحرية خلال معركة «آيوو جيما»، باليابان، إبان الحرب العالمية الثانية، وتعد واحدة من أكثر معارك الجيش الأميركي ضراوة في تاريخه، وفي المقابل، خسر الجيش الروسي العدد ذاته من القتلى في حرب أوكرانيا، لكن في 20 يوماً فقط.

خسائر مذهلة

وذكرت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، لم تكشف أسمائهم، أن أرقام قتلى الجيش الروسي جرى جمعها على مدار 3 أسابيع فقط من القتال، واصفين إياها بالمذهلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحصيلة التي رصدتها، توضح أن معدل الخسائر في الوحدات العسكرية بلغ 10 بالمئة في الوحدات العسكرية، بما في ذلك القتلى والجرحى، لافتة إلى أن هذا الأمر يجعلها غير قادرة على تنفيذ المهام القتالية.