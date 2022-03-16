سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16-3-2022

يشهد سعر الريال السعودي عمليات بحث كبير من المواطنين، بسبب الرغبة في أداء عمرة في شهر رمضان الكريم، وفي إطار الاهتمام الكبير بمتابعة سعر الريال السعودي في البنوك نستعرضه في بنك مصر والينك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك البركة، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي سعر 4.15 جنيه للشراء مقابل 4.20 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وفق الموقع الإلكتروني للبنك، اليوم الأربعاء 16 مارس الحالي.

سعر الريال السعودي في بنك cib

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء مقابل 4.20 جنيه للبيع اليوم وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

ووفق البنك المركزي المصري المسؤول عن القطاع المصرفي في مصر، سجل الريال السعودي سعر 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك البركة سجل الريال السعودي سعر 4.08 جنيه للشراء مقابل 4.20 جنيه للبيع في بنك البركة.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل الدولار سعر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنك عودة، كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.