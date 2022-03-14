سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 14-3-2022 في مصر: يواصل الاستقرار

سجّل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين، في مصر استقرارًا متواصلًا وسط وفرة في المعروض، وجاءت العملة السعودية من أكثر العملات استقرارًا أمام الجنيه المصري منذ بداية الشهر الجاري.

أسباب استقرار الريال السعودي

واستقر في بداية التعاملات اليومية للبنوك اليوم الاثنين 14-3-2022 نتيجة وفرة المعروض من العملة، وقيام البنوك وشركات الصرافة بتوفيرها للمعتمرين والمواطنين الراغبين فى الشراء.

عرض الريال السعودي بأفضل سعر في بنك مصر، في بيع الريال السعودي اليوم بنحو 4.1825 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي اليوناني في المركز الأول، كأفضل بنك في شراء الريال السعودي اليوم بنحو 4.1804 جنيه.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم الاثنين، في جميع البنوك المصرية، وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

- سعر بيع الريال السعودي اليوم في بنك «ميد» 4.207 جنيه مقابل 4.045 جنيه للشراء.

- سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي 4.208 جنيه مقابل 4.067 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي اليوم في بنك «المشرق» 4.202 جنيه مقابل 4.174 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 4.200 جنيه للبيع مقابل 4.157 للشراء.

سعر بيع الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.202 جنيه مقابل 4.165 للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل العملات

سجل سعر بيع الريال السعودي مقابل عدد من العملات تباينا سعر اليوم الاثنين 14-3-2022

ليباع الدولار مقابل الريال السعودي بسعر 3.761، ويباع اليورو مقابل الريال السعودي بسعر 4.0939، ويباع الجنيه الإستراليني مقابل الريال السعودي بسعر 4.8911، والين الياباني بسعر 0.0321، وبيع مقابل الفرنك السويسري بسعر 4.25، وبيع مقال اليوان الصيني 0.591.