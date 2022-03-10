استقرار سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-3-2022 فى البنوك بمصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-3-2022 في البنوك بمصر، رغم ارتفاع الإقبال على عمرة شعبان ورمضان بعد إلغاء سلطات المملكة الحجر المؤسسي وتخفيض الأسعار 3 ألاف جنيه، وما ترتب عليه من تقليص التكلفة الإجمالية للرحلات المسبق إعلانها، بحسب تصريحات فتحي غازي، رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة لـ«الوطن».

استقرار سعر الريال السعودي

وسجّل الريال السعودي اليوم استقرارا سعريا، إذ يتم بيعه في بنك مصر بنحو 4.1825 جنيه، كأفضل البنوك التي تبيع الريال السعودي اليوم، كما سجلت العملة السعودية في البنك الأهلي اليوناني سعر 4.1804 جنيه للشراء، كأفضل بنك يشتري منه المواطن الريال السعودي.

وترصد «الوطن»، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم الخميس، في جميع البنوك المصرية، وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وبلغ الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.208 جنيه مقابل 4.067 جنيه للشراء، ووصل في بنك كريدي أجريكول لسعر 4.202 جنيه للبيع.

وسجلت العملة السعودية سعر 4.200 جنيه للبيع مقابل 4.1775 جنيه للشراء في بنك cib، وعُرضت للبيع بسعر 4.207 جنيه مقابل 4.045 جنيه للشراء في بنك ميد، وبيع في بنك المشرق بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.174 جنيه للشراء.

ووصل الريال السعودي لنحو 4.200 جنيه للبيع مقابل 4.157 للشراء في بنك الإسكندرية، كما بيع بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.165 للشراء في البنك المصري الخليجي.

سعر الريال السعودي أمام عدد من العملات

وتباين سعر بيع الريال السعودي اليوم الخميس 10-3-2022، أمام عدد من العملات اليوم، إذ بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بسعر 3.7515 ريال، فيما بيع مقابل اليورو بسعر 4.1468 ريال، وبيع مقابل الفرنك السويسري بسعر 4.0461 ريال، فيما بيع الين الياباني بسعر 0.032 ريال، وسجل الريال أمام اليوان الصيني نحو 0.593 ريال، وعرض أمام الجنيه الاسترليني بنحو 4.9436 ريال.