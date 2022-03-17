رئيس مهرجان الإسماعيلية: منع استخدام الهواتف داخل قاعات العرض

وجه المخرج سعد هنداوي، رئيس مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، شباب المتطوعين، بحسن التعامل مع الضيوف وتسهيل أي عوائق خلال فترة المهرجان بالمحافظة، مشددا على منع استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعات العرض احتراما لقدسية اللأفلام التسجيلية، وتقديرا لدورها التنويري ورسالتها الواضحة، ولضمان عدم تشتيت الانتباه، بحسب قوله.

هنداوي يلتقي شباب المتطوعين في الإسماعيلية

والتقى المخرج سعد هنداوي، رئيس مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة، بشباب المتطوعين من الجنسين من أبناء محافظة الإسماعيلية قبل ساعات قليلة من انطلاق المهرجان في مدينة الإسماعيلية.

وتفقد «هنداوي» قصر ثقافة الإسماعيلية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية في دورته 53، والمقرر إقامتها في الفترة من 17 وحتى 26 مارس، رافقه خلالها الكاتب والناقد الصحفي أسامة عبد الفتاح، المدير الفني للمهرجان.

وقال أسامة عبد الفتاح، المدير الفني للمهرجان، أنه تم تخصيص زي موحد «يونيفورم» لشباب المتطوعين ومنظمي المهرجان خلال حفلي افتتاح وختام الدورة، لتسهيل الإجراءات التنظيمية ومساعدة الضيوف وتسهيل التعرف عليهم.

انطلاق المهرجان مساء اليوم

وينطلق مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية مساء اليوم الخميس، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، والسيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما.

ويشهد حفل البداية اليوم تكريم مخرج الأفلام التسجيلية الكبير عواد شكري، فيما يتم عرض 4 أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة.

الأفلام تعتمد على الأداء الحركي

ويضم البرنامج أربعة أفلام قصيرة هي «جزر الهند الغرامية» من فرنسا، و«حاسة اللمس» من سويسرا، و«الشقيقات» من هولندا، وفيلم «تايم كود» من إسبانيا، ويصل إجمالي طولها إلى 50 دقيقة، ولن يحتاج المشاهد للترجمة أثناء عرضها، حيث تعتمد على الأداء الحركي.