ندوة توعية حول إجراءات مكافحة كورونا للمتطوعين في مهرجان الإسماعيلية

أوفدت مديرية الصحة في الإسماعيلية، صباح اليوم، فريقًا طبيًا عقد ندوة توعوية واسترشادية للمتطوعين والعاملين في الفنادق المشاركة في مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، الذي ينعقد نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في أحد الفنادق بالمحافظة، لإرشاد المتطوعين حول الإجراءات الاحترازية المتبعة في الاحتفالات والمهرجانات الكبرى للحد من انتشار الفيروس.

جلسة تحضيرية للمتطوعين في المهرجان

وعقد محمد محمدين مسؤول لجنة المتطوعين في محافظة الإسماعيلية ندوة بحضور المتطوعين لاستقبال الوفود والمخرجين، وتنظيم عروض الأفلام بقصر ثقافة الإسماعيلية لمتابعة آخر المستجدات في المهرجان.

ووجه «محمدين» المتطوعين باستقبال الضيوف بشكل لائق، وإرشادهم طوال فترة وجودهم في محافظة الإسماعيلية وتسخير أي عقبات أمامهم.

وأوضح أن التعاون بين فريق العمل هو أهم ما يميز فريق المتطوعين في محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى في التنظيم، ولكنها المرة الرابعة على التوالي.

وجود المتطوعين فرصة كبيرة

من جانبه، قال المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان، إن وجود المتطوعين من أبناء الإسماعيلية في المهرجان فرصة كبيرة لنجاحه، لمعرفتهم الجيدة بالمدينة خاصة مع إثبات الشباب قدرته على استقبال وتنظيم أي فعاليات داخل مصر.

انطلاق المهرجان 17 مارس

وتنطلق فاعليات المهرجان في 17 مارس 2022، وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف و جميع المشاركين بالمهرجان.

وتشارك المخرجة ساندرا نشأت عضوًا في لجنة تحكيم الأفلام الروائية، فيما يشارك بالمهرجان الفيلم العالمي «أبيض وأسود» للمخرج خيسوس بيرير، جاريد جوكل، عن حكاية التسامح تجاه الغرباء، وذلك من خلال قصة الخروف الأسود الذي استُبعد من القطيع.