افتتاح الدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية غدا

تفتتح في الثامنة مساء غد الخميس بقصر ثقافة الإسماعيلية فعاليات الدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة والسيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، والمخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والفنانين والسينمائيين.

لينا شاكر تُقدم حفل افتتاح الدورة الـ23

تقدم الحفل الإعلامية لينا شاكر، ويتم خلاله تكريم مخرج الأفلام التسجيلية الكبير عواد شكري، كما يتم عرض برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة.

ويضم البرنامج أربعة أفلام قصيرة هي «جزر الهند الغرامية» من فرنسا و«حاسة اللمس» من سويسرا و«الشقيقات» من هولندا وفيلم «تايم كود» من إسبانيا، ويصل إجمالي طولها إلى 50 دقيقة، ولن يحتاج المشاهد للترجمة خلال عرضها، وتعتمد على الأداء الحركي.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، وبدأت أولى دوراته عام 1991.

لينا شاكر تتصدر محركات البحث بسبب إصابتها بالسرطان

وتصدرت الإعلامية لينا شاكر، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، قبل عام تقريبًا، بعد الإعلان عن إصابتها بمرض السرطان، وكشفت عن تفاصيل تلك الأزمة بخضوعها لجلسة تصوير جديدة بدت عليها ملامح المرض، إذ حظيت بدعم ومساندة كبيرة من قبل الجمهور لأيام متواصلة، لا سيما من الإعلامي شريف مدكور، مُقدم برنامج 4 شارع شريف عبر شبكة تليفزيون الحياة، ويُعد هو أقرب أصدقائها.