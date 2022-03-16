أحمد مجدي عن مشاركته في مسلسل «المشوار»: تجربة استثنائية كنت مستنيها

يشارك الفنان أحمد مجدي في مسلسل «المشوار» المقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل 2022 على شاشة قناة DMC، إذ يجسد شخصية «ضابط شرطة في مباحث الآثار»، ويحدث بينه وبين بطل العمل محمد رمضان العديد من الصراعات.

أحمد مجدي يكشف كواليس مشاركته في «المشوار»

وعن كواليس مشاركته في المسلسل، أوضح أحمد مجدي أن مسلسل «المشوار» يعد بمثابة فرصة كان ينتظرها: «مسلسل المشوار بالنسبالي فرصة كنت مستنيها إني أشتغل مع المخرج محمد ياسين، وكمان في نفس الوقت أبقى بشتغل مع محمد رمضان».

وأضاف «مجدي»، خلال لقائه في برنامج «MBC Trending»: «دي بالنسبالي تجربة استثنائية، وغريبة وجديدة، ومتحمس جدا ومستني أشوف لعبة القط والفار بيني وبين محمد رمضان، وهتبوء بإيه هذه التجربة».

أبطال مسلسل «المشوار»

يذكر أن مسلسل «المشوار» من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد كمال، عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، خالد كمال، أحمد صفوت، ومن إنتاج شركة «ميديا هب - سعدي جوهر».

أحمد مجدي يشارك في مسلسل «وعد الشيطان»

كما انتهى مؤخرًا من تصوير دوره في مسلسل «وعد الشيطان»، معربًا عن سعادته البالغة بالمشاركة في المسلسل برفقة الفنان عمرو يوسف، والفنانة عائشة بن أحمد.

وقال إن «وعد الشيطان» يمتلك عناصر كثير تساعده على النجاح: «فيه عناصر كتير ناجحة في المسلسل، وهتخليه مختلف ومفاجأة للجمهور، أولا احنا معانا مخرج أجنبي ودي تجربة جديدة، وعندنا إنتاج عنده استعداد لتقديم كل ما يمكن تقديمه ليصبح هذا العمل الاستثنائي مختلف، فإحنا كنا مستريحين في التصوير، ودا شيء كويس جدا».