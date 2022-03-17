أوكرانيا تعلن مقتل 53 شخصا في تشرنيهيف.. وتناشد بتشغيل 9 ممرات إنسانية

قال حاكم مقاطعة تشرنيهيف شمالي أوكرانيا، اليوم الخميس، إنّ 53 شخصاً قتلوا في مدينة تشرنيهيف أمس الأربعاء، على خلفية العملية العسكرية الجارية في البلاد، فيما أفادت الاستخبارات العسكرية البريطانية بأنّ غالبية الأراضي الأوكرانية بما في ذلك المدن الكبرى لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا.

في هذه الأثناء، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إنّ الحكومة تأمل في تشغيل 9 ممرات إنسانية اليوم تشمل مدينة ماريوبول، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

بريطانيا: خسائر روسيا تفوق قتلى أمريكا في العراق وأفغانستان

وقالت الاستخبارات العسكرية البريطانية أنّ القوات الروسية ما زالت تتكبد خسائر فادحة في أوكرانيا. وأشارت التقديرات التي جاءت في صحيفة «نيوريوك تايمز» إلى مقتل 7 آلاف جندي روسي.

وزعمت أن هذا الرقم يفوق قتلى الجيش الأمريكي في حربي العراق وأفغانستان طوال 20 عامًا، فيما تقول السلطات الأوكرانية أنّ الجيش الروسي خسر أكثر من 13 ألف جندي منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي.