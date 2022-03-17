التعليم تحدد شرطا لتغيير التشعيب في الثانوية العامة تجنبا لـ«الرسوب»

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ فتوى قانونية صدرت مؤخرا وبدأت الوزارة العمل بها، مرتبطة بأحقية طالب الصف الثاني الثانوي العام في التحويل من الشعبة العلمية إلى الأدبية، خلال فترة الترم الثاني، شرط عدم دخوله امتحانات الشعبة المقيد بها في نهاية العام، ودخول امتحانات الشعبة الأخرى، في شهر أغسطس المقبل، كدور ثانٍ.

الرسوب في الترم الثاني شرط تغيير التشعيب بالثانوي

وأضاف المصدر لـ«الوطن»: «لو طالب الصف الثاني الثانوي في علمي وامتحانات المواد العلمية في الترم الأول، ويرغب في تغيير الشعبة في الترم التاني والتحويل لأدبي، ميدخلش امتحانات المواد العلمية ويدخل فقط المواد العامة، وهي العربي والإنجليزي والفرنساوي، وفي امتحانات الدور الثاني، في أغسطس، يدخل امتحانات المواد الأدبية، وبكده يضمن إنّه اتحول من علمي لأدبي».

امتحانات الراغبين في تغيير الشعبة ستكون في أغسطس 2022

وأوضح أنّ الطالب الراغب في تغيير الشعبة، من علمي لأدبي، يخضع للامتحانات في أغسطس المقبل، بمناهج الشعبة الأدبية كاملة، وليس مناهج الترم الثاني فقط: «حتى لو كان امتحن الترم الأول في مواد الشعبة العلمية».

وأشار إلى أنّ تغيير التشعيب في الصف الثاني الثانوي، يكون قبل إجراء امتحانات الترم الأول، لكن الفتوى القانونية أتاحت التحويل بين الشعب في الترم الثاني شرط الرسوب، ودخول دور أغسطس، بدلا من أن يضطر الطالب لإعادة الصف الثاني كاملا، حتى يتمكن من تغيير الشعبة، موضحا أنّ القرار جاء لراحة الطلاب، وعدم ضياع سنة كاملة من مسارهم التعليمي من أجل التغيير من شعبة إلى أخرى.