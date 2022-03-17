وزير التعليم يكشف لـ«الوطن» حقيقة تعطيل الدراسة في رمضان 2022

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن العام الدراسي الحالي 2021-2022، يسير بصورة منتظمة دون حدوث أية معوقات منذ بدايته، وسط إجراءات صارمة داخل المدارس، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال التعقيم والتطهير الدوري للمدارس، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

تسيير الدراسة في رمضان 2022 بشكل منتظم

وتابع وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «لن يتم تعطيل الدراسة في المدارس طوال شهر رمضان المبارك، ونسير العام الدراسي وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة قبل بدايته، ولا يوجد داعي لاتخاذ مثل هذه القرارات»، موضحًا أن الدراسة في رمضان تعتمد على الحضور بجانب الشرح الذي يتم توفيره للتلاميذ عبر القنوات والمنصات الإلكترونية.

وزير التعليم: لن يتم رفع الغياب في رمضان 2022

وأضاف شوقي أن الفترات الدراسية في المدارس لن تتعارض مع وقت الإفطار في رمضان 2022؛ لأن اليوم الدراسي ينتهي في المدارس ذات الفترتين قبل الخامسة مساءً، مؤكدًا على أنه لن يتم رفع الغياب بين التلاميذ والمعلمين والإداريين، وسوف يتم احتساب أيام الغياب الفعلية ومن يتجاوز نسب الغياب في المدارس المقررة قانونًا سوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتي تشمل توجيه إنذار للتلميذ، وفي حالة عدم الاستجابة يتم فصله من المدرسة، مع السماح له بإعادة القيد بعد تقديم ما يفيد بأنه تغيب بسبب عذر قانوني.

وزير التعليم: إجراءات مشددة ضد كورونا في جميع المدارس

وأوضح وزير التربية والتعليم أن جميع المدارس تقوم بتنفيذ إجراءات مشددة ضد جائحة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، وللحفاظ على سير اليوم الدراسي دون حدوث أية معوقات أو أزمات، مطالبًا جموع الطلاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس وعدم نزعها طوال اليوم الدراسي.