تعرف على أسعار الفوائد لحسابات وشهادات ادخار البنك الأهلي المصري

خلال السنوات القليلة الماضية، حرص المواطنين على إجراء جميع التعاملات المالية بالبنوك، سواء كان ذلك بادخار الأموال أو استثمارها للحصول على أرباح أخرى، ما يجعل الكثيرون يبحثون عن أسعار الفوائد في البنوك المختلفة الخاصة بشهادات الادخار والحسابات لاختيار الأنسب لهم.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفوائد على الحسابات والشهادات في البنك الأهلي المصري، وفق خدمة عملاء البنك، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفوائد في البنك الأهلي المصري

وتختلف أسعار الفوائد بين الحسابات وفق الشرائح المتعدد، وشهادات الادخار المتنوعة، وجاءت الأسعار كما يلي:

تتنوع شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري، وهي:

1- الشهادة المحلية

- الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري: يصل سعر العائد بها إلى 11%.

- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير: يصل سعر العائد بها إلى 8.5%.

- الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري: يصل سعر العائد بها إلى 10.25%.

2- الشهادة بالعملات الأجنبية

- الشهادة الذهبية الجديدة: يصل سعر العائد بها إلى 2.25%.

- شهادة أهل مصر الدولارية 5 سنوات: يصل سعر العائد بها إلى 2.25%.

- شهادة أهل مصر الدولارية 7 سنوات: يصل سعر العائد بها إلى 2.25%.

3- شهادات الاستثمار

- شهادة استثمار «أ»: يصل سعر العائد تراكمي إلى 9.50%.

- شهادة استثمار «ب»: سعر العائد الشهري 6 يصل إلى 6%.

- سعر استثمار «ب»: سعر العائد ربع سنوي يصل إلى 6.5%.

أسعار الفوائد في الحسابات

- الشريحة الأولى: تبدأ من 3000 وحتى 5000 جنيه، ليكون سعر الفائدة سنويا 3% للعائد الشهري، وللعائد الربع سنوي 3.5 %، وللعائد النصف سنوي 3.10%، وللعائد، وللعائد السنوي 3.20%.

- الشريحة الثانية: تبدأ من 5000 إلى 10 ألف جنيه، ويأتي سعر الفائدة للعائد الشهري 4%، وللعائد الربع سنوي 4.5%، وللعائد النصف سنوي 4.10%، وللعائد السنوي 4.20%.

- الشريحة الثالثة: تبدأ من 100 ألف إلى 500 ألف جنيها، ويصل سعر العائد الشهري إلى 4.5%، والعائد الربع سنوي 4.6%، والعائد النصف سنوي 4.65%، والعائد السنوي 4.75%.

- الشريحة الرابعة: تبدأ من 500 ألف فيما فوق، ويصل سعر الفائدة للعائد الشهري 4.75%، والعائد الربع سنوي 4.85%، والعائد النصف سنوي 5%، والعائد السنوي 5.25%.