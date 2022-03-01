اعرف سعر الفائدة على شهادة الادخار من بنك CIB

قدم البنك التجاري الدولي CIB شهادات ادخارية لعملائه بعائد شهري وسنوي ثابت، بأسعار عائد تنافسية، ومن ضمنها شهادات الادخار بعائد متغير بالجنيه المصري ولمدة 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء

قال البنك التجاري، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إن الحد الأدنى لشراء شهادات الادخار بعائد متغير هو 6 آلاف جنيه ومضاعفات الـ 1,000 جنيه، وأن أسعار العائد تتغير وفقا للتغير في سعر الإيداع والخصم المعلن من البنك المركزي.

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وأشار إلى أنه في حالة استحقاق العائد يوم إجازة أسبوعية أو رسمية، تضاف أيام العطلة الرسمية أو الأسبوعية إلى عدد أيام الشهر في احتساب العائد وتتم التسوية في آخر إضافة للعائد عند استحقاق الشهادة.

أسعار الفائدة

أعلن CIB عن أسعار الفائدة من خلال شهادات الادخار، والتي تتم على مدار 3 سنوات وهي كالآتي:

شهري: 9.50%.

ربع سنوي: 9.75%.

نصف سنوي: 10.00%.

شهري - الخير: 9.00%.

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المستندات المطلوبة

المستندات المطلوبة للحصول على الشهادة الادخارية من البنك التجاري الدولي:

أصل بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز السفر الساري.

يجب على العميل فتح حساب بنكي لدى CIB.

إعادة هيكلة CIB

يذكر أن البنك التجاري الدولي، أعلن، في بيان له، عن إعادة هيكلة ما يقدمه لمختلف قطاعات الأعمال، والأفراد، والشركات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من منتجات وخدمات للارتقاء بالتجربة المصرفية لتتناسب مع احتياجات ومتطلبات كل شريحة على حدة.

وقال البنك إن عملية إعادة الهيكلة تضمنت تعديلات في تعريفات ومحددات كل قطاع من العملاء، لتزويد كل عميل بالعديد من الخيارات ومنحه أقصى استفادة من مزايا كل قطاع، بما في ذلك حجم الادخار والتمويل وإيرادات الشركات والمنشآت، وتشمل أهم مزايا إعادة الهيكلة: تحديد أسعار الودائع لأجل، حساب التوفير Savers بالجنيه لكل قطاع، بغض النظر عن المبلغ طالما تم تحديد قطاع الأعمال المناسب للعميل لدى البنك.

يذكر أن CIB أول بنك فى مصر يقوم بهذه الخطوة، إذ صمم هيكل الأسعار الجديد لتوفير أسعار ملائمة لجميع العملاء من مختلف القطاعات وتعظيم القيمة الاستثمارية لمدخراتهم، إلى جانب منحهم المزيد من المزايا الحصرية، بالإضافة إلى التركيز على تلبية احتياجاتهم البنكية وتعزيز علاقاتهم مع البنك.