إمساكية رمضان ٢٠٢٢ في مصر.. عدد ساعات الصوم ومواعيد الإفطار

تزايد معدلات البحث في الأيام القليلة الماضية عن إمساكية رمضان ٢٠٢٢ مصر، مع اقتراب الشهر الكريم لمعرفة مواعيد الصلوات الخمس، ومواعيد الإفطار وعدد ساعات الصيام، وأوضح معهد الفلك أن غرة شهر رمضان الكريم متوقع أن يوافق السبت 2 أبريل المقبل، على أن يكون الشهر 30 يوما.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، تفاصيل إمساكية رمضان ٢٠٢٢ يوم بيوم، وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة وذلك على النحو التالي:

إمساكية رمضان ٢٠٢٢ في مصر

1 رمضان الموافق 2 أبريل

مدة ساعات الصوم يوم 1 شهر رمضان 14 ساعة و19 دقيقة، على أن تكون صلاة الفجر 3:55، وصلاة المغرب 6:14.

2 رمضان الموافق 3 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة، على أن تكون صلاة الفجر 3:54، وصلاة المغرب 6:15.

3 رمضان الموافق 4 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و23 دقيقة، على أن تكون صلاة الفجر 3:52، وصلاة المغرب 6:15.

4 رمضان الموافق 5 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة، على أن تكون صلاة الفجر 3:51، وصلاة المغرب 6:16.

5 رمضان الموافق الأربعاء 6 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و27 دقيقة، على أن تكون صلاة الفجر 3:50، وصلاة المغرب 6:17.

6 رمضان الموافق الخميس 7 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة، على أن تكون صلاة الفجر 3:48، وصلاة المغرب 6:17.

7 رمضان الموافق الجمعة 8 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و31 دقيقة، وصلاة الفجر 3:47، على أن تكون صلاة المغرب وقت الإفطار 6:18.

8 رمضان الموافق السبت 9 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و33 دقيقة، وصلاة الفجر 3:46، على أن تكون صلاة المغرب 6:18.

9 رمضان الموافق الأحد 10 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و35 دقيقة، وصلاة الفجر 3:44، على أن تكون صلاة المغرب 6:19.

10 رمضان الموافق الإثنين 11 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و37 دقيقة، وصلاة الفجر 3:43، وصلاة المغرب 6:200.

11 رمضان الموافق الثلاثاء 12 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و39 دقيقة، وصلاة الفجر 3:42، على أن تكون صلاة المغرب 6:20.

12 رمضان الموافق الأربعاء 13 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة، على أن تكون صلاة الفجر 3:40، وصلاة المغرب 6:21.

13 رمضان الموافق الخميس 14 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة، على أن تكون صلاة الفجر 3:39 ، وصلاة المغرب 6:22.

14 رمضان الموافق الجمعة 15 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة، على أن تكون صلاة الفجر 3:38، وصلاة المغرب 6:22.

15 رمضان الموافق السبت 16 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة، على أن تكون صلاة الفجر 3:36، وصلاة المغرب 6:23.

16 رمضان الموافق الأحد 17 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة، على أن تكون صلاة الفجر 3:35، وصلاة المغرب 6:23.

17 رمضان الموافق الإثنين 18 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة، على أن تكون صلاة الفجر 3:34، وصلاة المغرب 6:24.

18 رمضان الموافق الثلاثاء 19 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و52 دقيقة، على أن تكون صلاة الفجر 3:32، وصلاة المغرب 6:25.

19 رمضان الموافق الأربعاء 20 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة، على أن تكون صلاة الفجر 3:31، وصلاة المغرب 6:25.

20 رمضان الموافق الخميس 21 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و56 دقيقة، على أن تكون صلاة الفجر 3:30، وصلاة المغرب 6:26.

21 رمضان الموافق الجمعة 22 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و58 دقيقة، على أن تكون صلاة الفجر 3:28، وصلاة المغرب 6:27.

22 رمضان الموافق السبت 23 أبريل

مدة ساعات الصوم 15 ساعة، على أن تكون صلاة الفجر 3:27، وصلاة المغرب 6:27.

23 رمضان الموافق الأحد 24 أبريل

مدة ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين، على أن تكون صلاة الفجر 3:26، وصلاة المغرب 6:28.

24 رمضان الموافق الإثنين 25 أبريل

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و4 دقائق، على أن تكون صلاة الفجر 3:25، وصلاة المغرب 6:28.

25 رمضان الموافق الثلاثاء 26 أبريل

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقائق، على أن تكون صلاة الفجر 3:23، وصلاة المغرب 6:29.

26 رمضان الموافق الأربعاء 27 أبريل

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقائق، على أن تكون صلاة الفجر 3:22، وصلاة المغرب 6:30.

27 رمضان الموافق الخميس 28 أبريل

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقائق، على أن تكون صلاة الفجر 3:21، وصلاة المغرب 6:30.

28 رمضان الموافق الجمعة 29 أبريل

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و11 دقيقة، على أن تكون صلاة الفجر 3:20، وصلاة المغرب 6:31.

29 رمضان الموافق السبت 30 أبريل

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و13 دقيقة، على أن تكون صلاة الفجر 3:18، وصلاة المغرب 6:32.

30 رمضان الموافق الأحد 1 مايو

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقيقة، على ان تكون صلاة الفجر 3:17، وصلاة المغرب 6:32.