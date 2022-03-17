حسين فهمي يكشف تفاصيل تعيينه رئيسا لـ«القاهرة السينمائي»: المرة دي أصعب

كشف الفنان حسين فهمي عن كواليس تعيينه رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلفا للمنتج محمد حفظي، كما تحدّث عن خطته في إدارة المهرجان، قائلا إنّه تواصل هاتفيا مع «حفظي» فور تعيينه رئيسا للمهرجان، وقدّم له الشكر على ما بذله من جهد.

وأضاف حسين فهمي، خلال مكالمة هاتفية في برنامج «MBC Trending»، أنّ محمد حفظي، صديق عزيز، وتربطه صداقة أسرية بوالده ووالدته: «أعرف محمد من سنين طويلة، كلمته وشكرته على اللي قدّمه للمهرجان، قولتله إنّي هبني على كل اللي هو عمله، أنا مش جاي أهد أنا جاي أبني».

كما أوضح أن مهمة تولي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 أصعب بكثير عن قبل بسبب الظروف التي تعيشها البلاد خلال الفترة الماضية والحالية من فيروس كورونا، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

حسين فهمي رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي

وتابع: «كل واحد فينا بيبني هذا المهرجان عشان عايزينه يكون قوي وعظيم»، موضحا أنّ القاهرة تستحق هذا والسينما المصرية تستحق هذا، وأنّه جاء ليكمل البناء: «طلبت من حفظي يساعدني على قد ما يقدر، وبشكر الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إنّها منحتني الثقة دي مرة تانية، وأرجو إني أقدم حاجة كويسة للمهرجان».

تفاصيل مهام رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

وعن البروتوكول الجديد لتوليه رئاسة المهرجان عن طريق احتفال خاص بحضور محمد حفظي، الذي أقرته وزيرة الثقافة، أعرب الفنان القدير عن سعادته بالبروتوكول، مشيرا إلى أنّه بعد توليه مهام رئاسته للمهرجان سيعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان خطته الجديدة للمهرجان: «هعمل مؤتمر صحفي وأعلن فيه خطتي اللي جاية، هتكون استمرار لكل اللي قدمه محمد، واللي أنا قدمته قبل كده على مدار السنوات».