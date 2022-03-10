حسين فهمي ينضم للجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما في دورته الـ12

أعلن السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، انضمام الفنان الكبير حسين فهمي إلى اللجنة العليا للمهرجان بدءًا من الدورة الثانية عشر للمهرجان، وذلك بعد إشادته بالمهرجان.

جاء ذلك، خلال حفل ختام الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والذي أقيم في قصر ثقافة الأقصر، بحضور عدد من النجوم وصناع السينما وضيوف المهرجان من مصر وإفريقيا.

حسين فهمي أشاد بالمهرجان وجهود القائمين وبأهميته ودوره

وقال رئيس المهرجان سيد فؤاد على هامش حفل الختام: «يسعدني أعلن أن الفنان الكبير حسين فهمي المكرم هذا العام بجائزة إنجاز العمر، أشاد بالمهرجان وجهود القائمين وبأهميته ودوره، ووافق أن يكون أحد أعضاء اللجنة العليا للمهرجان في دورته المقبلة الثانية عشر».

جدير بالذكر، أن مهرجان «الأقصر للسينما الأفريقية» أقيم في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية، وهيئة تنشيط السياحة.

حقيقة زواج حسين فهمي من أنغام

وشهدت الأيام القليلة الماضية، وبالتزامن مع وجود الفنان حسين فهمي، في الدورة الـ11 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، العديد من الشائعات المُثارة حول زواجه من الفنانة أنغام، إذ تصدر الأمر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مصدر مقرب حقيقة زواج حسين فهمي من أنغام، مؤكّدًا أنَّ تلك الأخبار ليست سوى شائعات عارية تمامًا من الصحة، يهدف أصحابها إلى خلق حالة من الجدل لتصدر الـ«تريند» على منصات التواصل الاجتماعي.