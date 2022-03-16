هالة خليل عن رئاسة حسين فهمي مهرجان القاهرة: ألا يحتاج لإعادة نظر؟

علقت المخرجة هالة خليل على قرار تولي الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حسبما أعلنت وزارة الثقافة، أمس الثلاثاء، في بيان رسمي، إذ أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرارا بتولي «فهمي»، رئاسة المهرجان في دورته الـ 44 لعام 2022، خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي، الذي تمنت له الوزيرة كل النجاح والسعادة بعد الجهود التي قدمها للمهرجان خلال دوراته السابقة.

ومن المقرر أن يقام حفل خلال الأيام المقبلة، بحضور «فهمي وحفظي»، للمرة الأولى، يسلم خلاله الأخير رئاسة المهرجان لـ «فهمي».

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هالة خليل تعلق

كتبت «خليل»، عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء: «كلمتين من قلبي بدون حسابات حينما ترأس الفنان حسين فهمي مهرجان القاهرة كان عمره أصغر من الآن بـ 11 عاما (ربنا يديم عليه الصحة والعمر)، كما أنه كان وقتها رئيسا شرفيا للمهرجان في وجود الدينامو الفعلي والجندي المجهول الأستاذ يوسف شريف رزق الله رحمة الله عليه».

وأضافت: «لم يكن المهرجان حقق من النجاح والعلاقات الدولية والإسهامات الفنية التي تحققت في الأعوام الأخيرة، مع كل حبي واحترامي للفنان حسين فهمي وحبي واعتزازي وعلاقتي التاريخية بمهرجان القاهرة السينمائي وثقتي في حرص وزيرة الثقافة على مصلحة المهرجان، أتسائل ألا يحتاج هذا القرار إلى إعادة نظر؟».

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اختلاف وجهات النظر بين الفنانين

ما بين التأييد والرفض للقرار، اختفلت آراء النجوم بالوسط الفني، على قرار تولي الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة، فمنهم من رحب بهذا القرار مثل طليقته لقاء سويدان والناقد مجدي الطيب، ومنهم من دعا لإعادة النظر في الأمر مثل هالة خليل.