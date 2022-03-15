حسين فهمي رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي بدلا من حفظي

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي، رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 لعام 2022، خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.

ووجهت «عبد الدايم»، الشكر للمنتج محمد حفظي، على ما بذله من جهد خلال رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية، استطاع خلالها تطوير المهرجان، وتمنت له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست، مشيرة أنه سيقام حفل خلال الأيام المقبلة، في تقليد جديد يجرِ خلاله تسليم رئاسة المهرجان، بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.

حسين فهمي يقدم نحو 200 عمل فني

يذكر أن الفنان حسين فهمي، أحد أيقونات السينما المصرية تخرج فى المعهد العالي للسينما، درس الإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية، واكتشفه المخرج حسن الإمام كممثل، قدم للسينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة قرابة 200 عملا فنيا، طوال رحلته الفنية التى بدأها عام 1970، كما سبق وتولى رأسة المهرجان لمدة 4 دورات، فى الفترة من 1998- 2001.

جوائز حسين فهمي

واستطاع خلال تلك الدورات، إحداث طفرة وتطوير للمهرجان وفعالياته، وخلال مسيرته الفنية، حصل على جوائز أحسن ممثل عن أفلامه «دمي ودموعي وابتسامتي، الأخوة الأعداء، الرصاصة لا تزال في جيبي، انتبهوا أيها السادة»، كما حصد جائزة أحسن بحث سينمائي عن بحثه «علاقة المخرج بالممثل»، في مهرجان النيلين عام 1983، وقدم العديد من البرامج التلفزيونية.