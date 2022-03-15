لقاء سويدان تهنئ «طليقها» حسين فهمي على رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

حرصت الفنانة لقاء سويدان على تهئنة طليقها الفنان حسين فهمي، بتولي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «النجم حسين فهمي يتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي بشرة خير عقبال رجوع السينما للصدارة».

المسرح أول شاهد على قصة حب حسين فهمي ولقاء سويدان

وجمع الفنانة لقاء سويدان قصة حب بالفنان حسين فهمي، رغم فارق السن الكبير بينهم، ولكنه لم يمنع تسلل الحب إلى قلبيهما، فكان المسرح شاهدا علي قصة الحب من خلال مسرحية «أهلا يا بكوات»، وتجدد ثانيا في مسرحية «زكي في الوزارة».

مهند حسين يهنئ حسين فهمي

كما حرص عدد كبير من الفنانين على تهئنة حسين فهمي، وذلك عقب تولي منصب رئيس مهرجان القاهرة من أبرزهم الفنان مهند حسين الذي كتب عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بكل حب وتفاني قدمه للفن طيلة مسيرته ما زال أمامه الكثير ليقدمه النجم الكبير حسين فهمي رئيساً لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته 44، مبروك للنجم الكبير حسين فهمي».

قرار تعيين حسين فهمي رئيسا لمهرجان القاهرة

يذكر أن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أصدرت قرارا بتعيين الفنان حسين فهمي رئيس لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022، خلفا للمنتج محمد حفظي.

كان حسين فهمي قد تولى رئاسة المهرجان لمدة 4 دورات في الفترة من 1998 – 2001، واستطاع خلالها إحداث طفرة وتطوير للمهرجان وفعالياته.

حصل حسين فهمي خلال مسيرته الفنية على جوائز أحسن ممثل عن أفلامه «دمي ودموعي وابتسامتي، الأخوة الأعداء، الرصاصة لا تزال في جيبي، انتبهوا أيها السادة»، كما حصد جائزة أحسن بحث سينمائي عن بحثه «علاقة المخرج بالممثل»، في مهرجان النيلين عام 1983 وقدم العديد من البرامج التليفزيونية.