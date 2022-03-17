عاجل.. أمريكا تمد أوكرانيا بـ«طائرات انتحارية» بحجم حقيبة الظهر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة سوف تمد أوكرانيا بقائمة من الأسلحة تتضمن 100 نظام جوي تكتيكي غير مأهول، وهو النظام الذي عرّفت شبكة «إي بي سي نيوز» بأنه الطائرات المسيّرة من طراز «سويتشبليد».

وقالت شبكة «سكاي نيوز» إن بايدن أعلن، مساء الأربعاء، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، وتضم 10 آلاف سلاح مضاد للدروع من نوع «جافلين»، و800 سلاح مضاد للطائرات من طراز «ستينغر»، بالإضافة إلى آلاف البنادق، والطائرات المسيّرة المذكورة.

طائرات صغيرة بحجم حقيبة الظهر

وقال مسؤول أمريكي لشبكة «إي بي سي نيوز» إن طائرات «سويتشبليد» تعرف بالحجم الصغير، الذي لا يزيد عن حجم حقيبة الظهر، لافتاً إلى أن هذا النوع من الدرون يعرف باسم «الطائرات الانتحارية»، لأنها تطير مباشرة نحو الهدف وتفجّر فيه رأساً حربياً صغيراً على متنها.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن هذه الطائرة لا يقل طولها عن 60 سنتميتراً، ويبلغ وزنها 2.4 كيلوغراماً، وبسبب هذه المقاييس الصغيرة يمكن إطلاقها من منصة صغيرة تشبه مدفع الهاون، كما تستطيع هذه الطائرة التحليق لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

أما الطائرة الأكبر حجماً من هذه الطائرة «سويتشبليد 600»، فهي فعّالة ضد الأهداف المدرّعة، خاصة أنها تستطيع الطيران لمدة تصل إلى 40 دقيقة، ويصل وزنها إلى 22 كيلوغراماً.

ولم يحدد المسؤول الأميركي ما إذا كان أحد الطرازين أو كليهما، سيتم إدراجهما في قائمة الـ100 نظام المخصصة لأوكرانيا.

الطائرة تستخدم أنظمة الاستشعار عن بعد

وتستعمل هذه الطائرات أنظمة استشعار ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، لكي ترشدها للأهداف التي ستنفجر فيها، ولديها أيضًا ميزة التحكم هبوطاً وصعوداً، بما يساعد مشغّلي الطائرات على وقف الهجوم في اكتشاف وجود مدنيين في منطقة وجود الهدف.