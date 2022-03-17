تفعيل الوحدات المنتجة في المدارس بمطروح تحت شعار «إنتاجنا من صنع ولادنا»

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن تفعيل الوحدات المنتجة في مختلف المدارس بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، بفروعه المتنوعة، والتي تنتج المواد الغذائية والمشغولات اليدوية ومنتجات الحرف المختلفة من خلال الطلبة والطالبات، تحت إشراف الوحدات المنتجة في الإدارات والقطاعات التعليمية في الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.

معرض الوحدة المنتجة في مدرسة الرنيسانس بمطروح

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، معرض الوحدة المنتجة في مدرسة الرنيسانس الابتدائية بإدارة مرسى مطروح التعليمية، تحت شعار «إنتاجنا من صنع ولادنا»، والذي جاء بالتعاون بين إدارة الوحدة المنتجة وإدارة المدرسة، وذلك بحضور عفت ضيف، مدير إدارة التعليم المشرفة على المدرسة بمطروح، وإيمان عبدالفتاح، مدير إدارة الوحدة المنتجة، ومنيع المهدي، رئيس مجلس إدارة مدارس الرنيسانس، ومحمود خميس، مدير المدرسة، كما تفقد وكيل الوزارة أركان المعرض والتي شملت عدة منتجات أعدها من مشغولات يدوية وإكسسوارات ولعب أطفال وفوانيس رمضان ومنتجات أخرى متنوعة.

وزار وكيل تعليم مطروح، القسم الخاص بالمأكولات التي صنعتها الطلاب إلى جانب العصائر الطبيعية ومنتجات البيئة الصحراوية الخاصة بمطروح وواحة سيوة.

دعم ابتكارات الطلاب في مطروح

وأكد وكيل الوزارة خلال تفقده المعرض بمدرسة الرنيسانس، على دعمه الكامل لابتكارات الطلاب في الوحدات المنتجة من خلال تنفيذ مشروعات متميزة تعكس الجهد والتخطيط والتنفيذ الجيد بتلك الوحدات، مشيدا بالتنظيم الجيد والإعداد المتميز للمعرض مثمنا المشاركة الإيجابية للطلاب في إعداد وتجهيز المعرض ومحتوياته من الأدوات المكتبية والهدايا التي صنعت بإبادة الطلبة وغيرها من المعروضات التي نالت استحسان الحضور وأولياء الأمور.