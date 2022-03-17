بيع 120 سيارة ملاكي ونقل تابعة لـ«الخدمات الحكومية» بمزاد علني 29 مارس

تستعد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لتنظيم جلسة مزاد علني لبيع سيارات ملاكي ونقل وأتوبيسات وميكروباص تابعة لجهات حكومية يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري بالصالة المغطاة بمقر نادي مدينة نصر بمحافظة القاهرة لبيع أكثر من 120 سيارة تابعة لجهات حكومية

وأوضحت «الخدمات الحكومية»، التابعة لـ وزارة المالية عن تفاصيل جلسة المزاد العلني عبر الموقع الرسمي لها على الإنترنت بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، مؤكدة أن بيع كراسة الشروط بدأت من يوم الإثنين الموافق لـ 14 مارس الحالي وتستمر عمليات البيع حتى يوم 28 مارس من الشهر الجاري بمقر الخدمات العامة بكوبرى القبه بجوار مدرسه النقراشي الثانوية في محافظة القاهرة.

ماركات السيارات المدرجة في جلسة المزاد العلني

وكشفت عن ماركات السيارات المدرجة في جلسة المزاد العلني أذ يصل إجمالي العدد نحو 120 سيارة تتنوع بين 3 سيارات بي أم دبليو وجيب شيروكي «جراند»، وشيروكي لانجيري تتراوح تاريخ موديلاتها بين عام 1998 و2005، بالإضافة إلى 27 سيارة ماركة تويوتا نصف نقل وعدد ثلاث أتوبيسات مرسيدس إلى جانب 45 سيارة ماركة بيجو طرازات مختلفة ويتراوح تاريخ موديلاتها بين عامي 2002 وحتى عام 2011 بالإضافة إلى 16 سيارة ماركة رينو طرازات مختلفة تتراوح تاريخ موديلاتها بين عام 2008 وحتى عام 2019.

وحددت هيئة الخدمات الحكومية سعر كراسة الشروط بنحو 400 جنيه معتبرة إياها شرط أساسي لدخول جلسة المزاد العلني يوم 29 مارس الحالي مشيرة إلى أن ضرورة دفع تأمين مؤقت كشرط أساسي لدخول قاعة المزاد العلني ولفتت إلى أن سداد قيمة التأمين المؤقت التي تصل إلى 10 آلاف جنيه في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية شارع الدكتور محمد حامد فهمى متفرع من شارع التحرير أمام بنك فيصل الإسلامي بالدقي القاهرة.